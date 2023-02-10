Artçı Depremlerin Sayısı Rekora Gidiyor: Her 3 Dakikada Bir Deprem!

4 gün önce Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10'dan fazla şehirde büyük yıkımlara neden olan iki depremin yaraları hâlâ sarılabilmiş değil. Gönüllüler ve onlarca ülkenin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için koordineli bir çalışma yürütürken, vatandaşlar da yardım ve bağışlarla depremzedelere yeni bir hayat sağlamak adına canla başla çalışıyor.

Geride bıraktığımız bu 4 günde sayısız can kurtarılsa da depremlerin sonlandığını söylemek güç. Kahramanmaraş ve çevre illerde daha önce görülmemiş rekor seviyede artçı deprem yaşandı ve hâlâ yaşanıyor.

4 Günde 2.000 Artçı Deprem Yaşandı

Şu anda AFAD verilerine göre ilk depremin gerçekleştiği 6 Şubat saat 04:17'den bu yana 200, ikinci depremin ardından ise 1.400'ü aşkın artçı deprem yaşandı. Kandilli verileri ise bundan çok daha fazlasını gösterirken, durumun vahimiyetini de ortaya koyuyor. Kandilli ilk depremden bu yana 2.000'i aşkın artçı deprem gerçekleştiğini belirtiyor.

Böylesine büyük depremler geçmişte olduğu gibi arkasından sayısız artçı depremi getirmekte ama bu en az birkaç yıla yayılarak seyrini sürdürürken, sadece 4 günde 2.000'i aşkın artçı deprem daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durum.

Yetkililer bu artçı depremlerin seyrinde ne zaman yavaşlama olacağını veya ne zaman biteceğini kestiremediklerini belirtiyor. Öyle ki bu hızda sürmeye devam ederse beraberinde çok daha büyük problemleri getirebilir.