Artemis 1 Ay Görevi Uzay Aracı Başarıyla Dünya'ya Döndü
NASA'nın Ay'a yeniden dönüş görevi için ilk adım olarak görülen Artemis 1 görevinde kullanılan Orion Uzay Aracı Dünya'ya sağ salim döndü.
NASA'nın gelecek projeksiyonunda büyük önem verdiği Artemis projesinin ilk ayağı, yakın zamanda Ay yörüngesine veri toplaması amacıyla gönderilen Orion Uzay Aracı'nın sağ salim bir şekilde Dünya'ya dönmesiyle tamamlandı.
Kaliforniya'daki Baja Sahili'nin yakınlarında suya düşen uzay aracı, suya inerken kamera kaydına alındı.
İşte Artemis 1 Orion Uzay Aracı'nın Dünya'ya Dönüş Görüntüleri
Splashdown.— NASA (@NASA) December 11, 2022
After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7
Orion Uzay Aracı'nın Ay yolculuğu hiç de kolay geçmedi. Kötü hava koşulları sebebiyle sürekli olarak ertelenen Artemis 1 görevi, aslında 17 Ağustos tarihinde başlayacaktı. Fakat roketin uçuşu için 16 Kasım tarihinin beklenmesi gerekti.
Şimdiye kadar yapılan en büyük ve güçlü roket olan Space Launch System ile uzaya gönderilen Orion Uzay Aracı, Ay yörüngesinde geçirdiği yaklaşık 6 günlük araştırma sürecinin ardından Dünya'ya geri dönüş yoluna girdi.
Araç, yaklaşık olarak 2.3 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya yörüngesine giriş yaptı. Başarıyla tamamlanan Artemis 1 görevinin ardından gözler önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan insanlı Ay görevi Artemis 2'ye çevrildi.
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