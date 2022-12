Artemis 1 Ay Görevi Uzay Aracı Başarıyla Dünya'ya Döndü

NASA'nın gelecek projeksiyonunda büyük önem verdiği Artemis projesinin ilk ayağı, yakın zamanda Ay yörüngesine veri toplaması amacıyla gönderilen Orion Uzay Aracı'nın sağ salim bir şekilde Dünya'ya dönmesiyle tamamlandı.

Kaliforniya'daki Baja Sahili'nin yakınlarında suya düşen uzay aracı, suya inerken kamera kaydına alındı.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7