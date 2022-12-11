Artemis 1 Ay Görevi Uzay Aracı Başarıyla Dünya'ya Döndü

NASA'nın gelecek projeksiyonunda büyük önem verdiği Artemis projesinin ilk ayağı, yakın zamanda Ay yörüngesine veri toplaması amacıyla gönderilen Orion Uzay Aracı'nın sağ salim bir şekilde Dünya'ya dönmesiyle tamamlandı.

Kaliforniya'daki Baja Sahili'nin yakınlarında suya düşen uzay aracı, suya inerken kamera kaydına alındı.

İşte Artemis 1 Orion Uzay Aracı'nın Dünya'ya Dönüş Görüntüleri

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

Orion Uzay Aracı'nın Ay yolculuğu hiç de kolay geçmedi. Kötü hava koşulları sebebiyle sürekli olarak ertelenen Artemis 1 görevi, aslında 17 Ağustos tarihinde başlayacaktı. Fakat roketin uçuşu için 16 Kasım tarihinin beklenmesi gerekti.

Şimdiye kadar yapılan en büyük ve güçlü roket olan Space Launch System ile uzaya gönderilen Orion Uzay Aracı, Ay yörüngesinde geçirdiği yaklaşık 6 günlük araştırma sürecinin ardından Dünya'ya geri dönüş yoluna girdi.

Araç, yaklaşık olarak 2.3 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya yörüngesine giriş yaptı. Başarıyla tamamlanan Artemis 1 görevinin ardından gözler önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan insanlı Ay görevi Artemis 2'ye çevrildi.