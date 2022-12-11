Artemis 1 Ay Görevi Uzay Aracı Başarıyla Dünya'ya Döndü

NASA'nın Ay'a yeniden dönüş görevi için ilk adım olarak görülen Artemis 1 görevinde kullanılan Orion Uzay Aracı Dünya'ya sağ salim döndü.

Artemis 1 Ay Görevi Uzay Aracı Başarıyla Dünya'ya Döndü
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

NASA'nın gelecek projeksiyonunda büyük önem verdiği Artemis projesinin ilk ayağı, yakın zamanda Ay yörüngesine veri toplaması amacıyla gönderilen Orion Uzay Aracı'nın sağ salim bir şekilde Dünya'ya dönmesiyle tamamlandı.

Kaliforniya'daki Baja Sahili'nin yakınlarında suya düşen uzay aracı, suya inerken kamera kaydına alındı.

İşte Artemis 1 Orion Uzay Aracı'nın Dünya'ya Dönüş Görüntüleri

 Orion Uzay Aracı'nın Ay yolculuğu hiç de kolay geçmedi. Kötü hava koşulları sebebiyle sürekli olarak ertelenen Artemis 1 görevi, aslında 17 Ağustos tarihinde başlayacaktı. Fakat roketin uçuşu için 16 Kasım tarihinin beklenmesi gerekti.

Şimdiye kadar yapılan en büyük ve güçlü roket olan Space Launch System ile uzaya gönderilen Orion Uzay Aracı, Ay yörüngesinde geçirdiği yaklaşık 6 günlük araştırma sürecinin ardından Dünya'ya geri dönüş yoluna girdi.

Araç, yaklaşık olarak 2.3 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya yörüngesine giriş yaptı. Başarıyla tamamlanan Artemis 1 görevinin ardından gözler önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan insanlı Ay görevi Artemis 2'ye çevrildi.

Ay'a Geri Dönüş Görevi Artemis İçin Hazır Mısınız: İşte Tüm Bilgiler!
Bilim

Ay'a Geri Dönüş Görevi Artemis İçin Hazır Mısınız: İşte Tüm Bilgiler!

Neil Armstrong'un Ay'a ayak basmasının üzerinden neredeyse 53 yıl geçti. Son düzenlenen Apollo 17 görevi sonrasında 1972 yılından beri insanlık Ay'a gitmedi.

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