Artemis 1 Fırlatması Yeniden İptal Edildi!

NASA'nın toplamda üç göreve yayılan Ay misyonu çerçevesinde yapılacak ilk fırlatma olan Artemis 1, hafta başında yakıt sızıntısı sebebiyle ertelenmişti. 2 Eylül'e ertelenen roketin bugün içerisinde fırlatılması bekleniyordu. Fakat yine benzer bir sebeple erteleme gerçekleştirildi.

Neredeyse 7 gün gecikmeli gerçekleşecek Artemis 1 uçuşunun pazartesi günü tamamlanması planlanıyor. NASA Uzay Mekiği Programı Direktörü Wayne Hale, pazartesi günü yapılacak olan fırlatmayla ilgili "Hava durumunu hesaba katmadan fırlatma şansını 50/50 olarak değerlendiriyorum." yorumunda bulundu.

İkinci Bir Hidrojen Sızıntısı Vakası!

29 Ağustos'ta yapılması planlanan ilk Artemis 1 uçuş denemesi, hidrojen sızıntısı sebebiyle gün içinde tekrarlı bir biçimde gecikmeler yaşadı. Uzun süren uğraşlar sonucu yakıt sızıntısının giderilememesi sebebiyle uçuş ertelendi.

Cumartesi gününe planlanan ertelemeli uçuş için mühendisler herhangi bir aksilik çıkmaması adına hafta boyunca roket üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Uçuş günü gelip çattığında ise roket tankının doldurulması emri gönderildiği sırada yine hidrojen sızıntısı alarmı duyuldu. Yaşanan aksilik sonrasında uzun bir süre boyunca arızayı gidermeye çalışan teknikerler başarısız oldu ve uçuş yeniden iptal edildi.

NASA'nın 2025 yılına kadar planladığı toplamda üç Ay yolculuğundan ilki olan Artemis 1, insansız bir şekilde uzaya gidecek ve Ay yörüngesine oturacaktı. Fırlatmanın asıl amacı ise ikinci ve üçüncü fırlatmalarda yapılacak insanlı uçuşlara için veri toplamaktı.

NASA yöneticisi Bill Nelson yaşanan gecikmelerle ilgili "Hazır olduğunda gideceğiz. O zamana kadar gitmiyoruz, özellikle bir test uçuşunda bunu denemeyeceğiz. Çünkü bu uçuşta testlerimizi gerçekleştireceğiz ve üstüne dört tane insan koymadan önce güvenli olduğundan emin olacağız." dedi.

Yeni fırlatma girişiminin hava tahminlerine bağlı olarak 5-6 Eylül tarihlerinden birinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eğer roketin onarımı için NASA'nın Araç Montaj Binası'na geri dönüş gerekirse bu fırlatmanın en az birkaç hafta boyunca daha gecikeceği anlamına geliyor. Şimdilik görevin gidişatı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.