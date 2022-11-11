Artemis I'in Fırlatma Süreci Süresiz Ertelenebilir

Birden fazla gecikmeden sonra NASA'nın Artemis I roketinin fırlatılışına yeniden yaklaşıyoruz ancak roket başka bir gecikme daha görürse fırlatmanın güçlendiricilerini başka bir problem bekliyor. Bunun nedeni Artemis I güçlendiricilerinin belirli bileşenlerinin son kullanma tarihlerinin Aralık ayı olmasından kaynaklanıyor.

Parçalardan birinin son kullanma tarihi 9 Aralık'ta olacak. Space.com'dan gelen haberlere göre bu yeterince kötü değilmiş gibi, ikinci bir bileşenin de son kullanma tarihi aynı ayın 14'ünde. Peki neden Artemis'teki bileşenlerin tam olarak bir son kullanma tarihi var?

Artemis I Parçalarının Son Kullanma Tarihi Yaklaşıyor

Her şey, ekibin diğer şeylerin yanı sıra roketin doğru koşul ve kullanımlara uygun olup olmadığını belirleyen farklı bileşenler üzerinde çalışmasını gerektiren analizlerine bağlı. NASA yetkilileri, bileşenlerin çoğu için tekrar kullanım tarihleri ​​belirlediklerini ancak bu tekrar kullanımların, ürünlerin Artemis I'in orijinal son kullanma tarihlerinin ötesinde onaylanmasının garanti edilmediğini söylüyor.

En nihayetinde bu durum, NASA'nın Artemis I'i ve yeni bir uzay araştırmaları çağı başlatma planlarına bazı ciddi sapmalar getirebilir. Artemis I görevinin aslında aylar önce başlaması gerekiyordu.

Açıkçası bu şartlar, yeni bir roket güçlendirici çağına başlamak için planlanan bir durum değil. Umarım NASA, son kullanma tarihi gelmeden 16 Kasım'da planlanan bir sonraki fırlatma penceresi sırasında Artemis I'i sorunsuzca fırlatabilir. Aksi hâlde, Orion kapsülünü uzayda görmemiz için bayağı bir süre beklememiz gerekebilir.