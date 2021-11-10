Artemis Programı'ndaki Astronotlar 2025 Yılına Kadar Ay'a İnmeyecek

NASA başlangıçta 2024 yılına kadar Ay'ın yüzeyine geri dönmeyi planladığı Artemis Programı'nda belirlenen zaman çizelgesinin revize edileceğini duyurdu. NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamalarda "Ajansın ciddi değişiklikler yapması gerekeceği açık." ifadelerini kullandı.

Artemis Programı'ndaki Astronotların Ay'a İniş Tarihi Ertelendi

NASA tarafından yürütülen ve halihazırda devam etmekte olan Artemis Programı, üç temel aşamadan oluşan insanlı Ay yolculuğu programı olarak tanımlanabilir. Milyarlarca dolarlık bütçeye sahip olan program, üç temel görevden oluşuyor: Artemis I, Artemis II ve Artemis III.

Artemis I, Ay yörüngesine yapılacak insansız bir test uçuşu olacak. Bu görevin planlanmış tarihi başlangıçta Kasım 2021 idi ancak daha sonrasında Şubat 2022 olarak revize edildi. Artemis II Ay yörüngesine yapılacak insanlı bir uçuş olacak ancak yüzeye inilmeyecek. Artemis III ise programın son aşaması olarak Ay'a iniş görevi olacak.

Artemis II için planlanan tarih 2023 yılının üçüncü çeyreği ve Artemis III için planlanan tarih 2024 yılının dördüncü çeyreği olarak planlanmıştı ancak Bill Nelson, Artemis II görevinin tarihini Mayıs 2024'ten önce olarak revize etti. Bu durumda yaklaşık on aylık bir gecikme olacak diyebiliriz. Ayrıca Artemis III görevi de muhtemelen 2025'ten önce gerçekleşmeyecek.

Nelson, SpaceX'in Starship isimli uzay aracının iniş aracı olarak seçilmesinin ardından açılan davalara ve yapılan şikayetlere değinerek, bu davaların yedi ay kaybettirdiğini ifade etti. Ajans başkanı ayrıca Covid-19 salgını sırasında kaybedilen zamanı da vurguladı ve Trump yönetimine biraz gölge düşürdü.

İnsanlığın Ay'a en son ayak bastığı 1972 yılından bu yana neredeyse yarım yüzyıl geçti ve NASA, o zamandan bu yana Ay görevlerini ciddiye almaya devam etti. Tabii ki uzay ajansının güncel hedeflerinden bir diğeri de Mars'a insanlı inişleri kapsıyor.