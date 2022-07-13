Artık Akıllı Gözlüklerden Whatsapp Kullanılabilecek

Hiçbir şeye dokunmadan Whatsapp mesajlarınızı gönderebilmek ister miydiniz? Giyilebilir teknoloji ile artık her şey mümkün! Meta ve Ray-Ban'in çıkardığı Stories akıllı gözlükleri için sesli komut yardımıyla Whatsapp kullanabilme özelliği geliyor.

Geçtiğimiz yıl yeni akıllı gözlüğünü tanıtan Ray-Ban, Stories gözlüğüne ekledikleri kamera, hoparlör ve mikrofonlarla giyilebilir teknoloji alanında yeni bir atılımın peşinde olduğunu göstermişti. Kullanıcılar, Meta ve Ray-Ban'ın yaptığı teknoloji entegrasyonu kapsamında yakın zamanda Stories gözlüklerinden sesli komut yardımıyla istedikleri kişiye Whatsapp mesajları gönderebilecek.

Akıllı Gözlükler İçin Yeni Teknolojiler Yolda!

Geçtiğimiz aylarda The Verge'de yayınlanan Meta sızıntılarında ortaya çıkan Facebok Sesli Asistanı kodları, giyilebilir teknolojileri kapsayan bir sistemin geliştirildiğine dair ilk işaretleri vermişti. Son günlerde çıkan dedikodular, Meta'nın giyilebilir teknoloji ve artırılmış gerçeklik entegrasyonları için diğer markalarla işbirliği yapmak istediğini gösteriyor. Ray-Ban Stories gözlüklerine eklenecek sesli asistan sayesinde artık Whatsapp, Messenger ve Instagram gibi uygulamalardan mesaj göndermek mümkün olacak.

Apple'ın yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı dedikoduları hızla yayılırken Facebook Sesli Asistan'ın Apple gözlüklerine gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Uzmanlar, Meta halihazırda artırılmış gerçeklik projeleri kapsamında tam bir entegrasyonu ve işbirliğini desteklediği için Apple gözlüklerinde de benzer özelliklerin bulunabileceğini düşünüyor.