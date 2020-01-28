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  4. Artık Android'in Resmi Twitter Hesabından Teknik Destek Alabilirsiniz

Artık Android'in Resmi Twitter Hesabından Teknik Destek Alabilirsiniz

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Google, Android ile ilgili sorunları olan kullanıcılar için yeni bir hizmet başlattı. Google'ın "sanal müşteri hizmetleri" Twitter'a dayanıyor ve etkileşim kurmak için yeni bir yolun kapısını açıyor: #Androidhelp hashtagi ile teknik ekipten destek alabilirsiniz.

Özellikle işletim sistemi ile ilgili sorunları olan veya hemen desteğe ihtiyaç duyanlar için yararlı bir yenilik olan Android Twitter hesabı, aynı zamanda kimlik doğrulama, erişilebilirlik, güvenlik ve diğer birçok Android özelliğinde de yardım sağlayabilecek. Kullanıcıların Google'dan destek almak için tek yapması gereken #Androidhelp ile sorularını sorması.

Ancak yine de Android hesabı, Samsung Experience veya Xiaomi kamera uygulaması gibi cihaza özgü sorunlarda size yardımcı olamayacak. Bunun için üreticinizin teknik ekibinden destek almayı tercih edebilirsiniz ancak yazılımla alakalı sorunlarda yine Google'la iletişime geçebileceğinizi belirtelim.

Ayrıca Android hesabının, henüz bu hashtag'i kullanan tweet'lere yanıt vermemesi ilginçtir. Hesabın gelen sorulara ABD saatine göre cevap vermesi bekleniyorken Google'ın teknik destek için özel bir ekip hazırladığını da söylemek gerekiyor. Twitter'da bir tur attığınızda Android topluluğunun çeşitli üyelerinin diğer kullanıcılara destek sunduğunu göreceksiniz.

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