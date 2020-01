Artık Android'in Resmi Twitter Hesabından Teknik Destek Alabilirsiniz

Google, Android ile ilgili sorunları olan kullanıcılar için yeni bir hizmet başlattı. Google'ın "sanal müşteri hizmetleri" Twitter'a dayanıyor ve etkileşim kurmak için yeni bir yolun kapısını açıyor: #Androidhelp hashtagi ile teknik ekipten destek alabilirsiniz.

Özellikle işletim sistemi ile ilgili sorunları olan veya hemen desteğe ihtiyaç duyanlar için yararlı bir yenilik olan Android Twitter hesabı, aynı zamanda kimlik doğrulama, erişilebilirlik, güvenlik ve diğer birçok Android özelliğinde de yardım sağlayabilecek. Kullanıcıların Google'dan destek almak için tek yapması gereken #Androidhelp ile sorularını sorması.

Have questions related to your #Android 📱? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp.