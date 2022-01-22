Artık Android ve İOS Arasında WhatsApp Sohbetleri Taşınabilecek!

Android ve İOS kullanıcılarının artık problemlerinden biri olan işlemciler arası WhatsApp sohbet taşıma sorunu artık tarihe karışıyor. Bugün itibarıyla Android ve İOS cihazlar arasında sohbet geçmişi geçişi sağlamak mümkün hale geliyor. Şimdilik sadece Android’den İOS’a sohbet aktarma sağlamayı amaçlayan bu gelişme, yakın zamanda İOS’dan Android’e sohbet geçişi olabileceğinin haberini veriyor. Her iki taraf için de sevindirici bir gelişme olan konunun detaylarına, isterseniz daha yakından bakalım.

WhatsApp Beta 22.2.74 Sürümü Harika Bir Özellikle Geldi!

Android cihaz kullanıcılarının, iPhone cihaza geçerken yaşadığı en temel sorunlardan biri olan sohbet geçmişi kaybı, pek çok Apple kullanıcısının canını sıkıyordu. Uzun yılların ardından bu duruma bir çözüm sunmaya başlayan WhatsApp, yeni sürümü Beta 22.2.74 sayesinde büyük bir gelişme kaydediyor.

Meta çatısı altındaki platform, son sürümü ile birlikte Android cihazlardan iPhone geçen kullanıcılarına, tüm sohbetlerini olduğu gibi aktarma müjdesi verdi. Şimdilik bu yeni özellik, nihai olarak kullanıma sunulmadı. Beta test kullanıcılarının deneyimlemesini sağlıyor.

Hazırlanan rapora göre, iOS için WhatsApp Beta'nın 22.2.74 sürümü, bir Android cihazdan sohbet geçmişini içe aktarma özelliği hakkında referanslar taşımakta. Hatta kaynak WABetaInfo, WhatsApp'ın kullanıcılardan sohbet geçmişini içe aktarmak için izin istediğini söyleyen bir ekran görüntüsü de paylaşmış durumda. Bu demek oluyor ki, yakın bir zamanda Android bir cihazda bulunan sohbetlerinizi iPhone cihazınıza taşıyabilir ve sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Peki, Taşıma İşlemi Nasıl Olacak?

WhatsApp’dan beklenen gelişme bugün hayat buluyor gibi görünse de, bu süreç pek kolay olmayabilir. Taşıma işlemi için her iki cihazda da uygulamanın yüklü olmasını gerekiyor. Ayrıca, taşıma işlemi için büyük olasılıkla bir kablo veya özel Wi-Fi bağlantısı bulunmalı.

Bu gelişmenin daha öncesinde, Samsung cihazlar için benzer bir özellik mevcuttu. WhatsApp verilerinizi bir iOS ve Android telefon arasında senkronize etmenin tek resmi yolu, Android 10 üstü bir Samsung cihaza sahip olmaktı. Şu an bu uygulama, kablo aracılığıyla ve Samsung'un SmartSwitch uygulamasını kullanarak bir iPhone'dan Samsung'a tek yönlü çalışıyor.