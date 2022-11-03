Hayaldi Gerçek Oldu: Artık Beyin Gücüyle Telefon Kontrol Etmek Mümkün!

Teknoloji dünyası, her geçen gün bir yeniliğe daha şahit oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Neuralink girişimiyle beyin implantı kavramını popüler hale getiren Elon Musk'ı izleyen birçok yeni girişim ortaya çıktı. Bu girişimlerden biri de Avustralya merkezli Synchron.

Synchron, tablet ve telefonları düşünce gücüyle kontrol edebilmeye olanak sağlayan bir beyin implantı geliştirdi. Şu an klinik deney aşamasında olan implant ile yalnızca düşünce gücünü kullanarak mesaj dahi yazılabiliyor!

Felçli Hastaların Yaşamını Kolaylaştıracak

Synchron Switch adındaki cihaz, FDA'den onay alan ilk implant olmayı başardı. Hastaların beynine cerrahi yöntemle yerleştirilen implant ile birlikte kablosuz olarak telefon ve tablet kontrolü sağlanabiliyor.

Stentdrode adında bir dizi sensörün ameliyat yoluyla hastanın beynine yerleştirilmesi sonrasında bir dizi eğitim gerçekleştiriliyor. Bu noktada hastanın ayak parmağına dokunduğunu düşünmesiyle tablet ekranına dokunması bağdaştırılıyor.

Hasta, bu bağdaşımların çoğalmasıyla telefonlara veya tabletlere kurulan bir uygulama üzerinden düşünce yoluyla cihazını kontrol edebiliyor. Şimdilik test aşamasında olan cihazın özellikle felçli hastların hayatını çok daha kolay hale getirebileceği düşünülüyor.