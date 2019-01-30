Artık Bu Ülkede FIFA'nın Oyun İçi Para Birimi Kullanılamayacak

Kısa süre önce FIFA'nın oyun içi para birimini sanal kumar olarak değerlendiren ve “yasadışı şans oyunu” şeklinde tanımlayan Belçika'da, FIFA 19 Ultimate Team modunda FIFA puanlarının satışının gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

Bildiğiniz üzere FIFA Ultimate Team modunda oyun içi FIFA puanı kazanabilir veya kredi - banka kartı ile satın alabilirsiniz. Bu puanlar daha sonra FUT paketi olarak bilinen oyuncu paketlerini satın almak için kullanılabiliyor. Her paketin içindeki oyuncuların kalitesi değişiyor ve buna göre takım kurabiliyorsunuz. Ancak Ultimate Team'in bu geleneği değişecek gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl FIFA'nın bu sistemini yanlış bulan ve FIFA puanlarının bir kumar aracı olduğunu öne süren Belçika, şirketin anlaşmasını reddetmiş ve tamamıyla kullanılmasını yasak kılmıştı. Bunun üzerine EA Sport'tan gelen açıklamada halihazırdaki puanların kullanılabileceği ancak yenilerinin satın alınmasının mümkün olmayacağı ifade edildi.

FIFA'nın Oyun İçin Parası Sanal Kumar mı?

İngiltere, ABD, Japonya ve pek çok ülkenin siyasileri tarafından tartışma konusu olan FIFA puanları, henüz Belçika dışında hiçbir ülkede 'kumar' olarak nitelendirilmiyor. Fakat Belçika'nın öncülüğünde başlayabilecek bir akıma kapılması olası görülen EA Sport'un parayla coin satın almayı devre dışı bırakabileceği iddia ediliyor.