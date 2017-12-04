Artık Burger King'e Facebook Üzerinden Sipariş Verebilirsiniz

Fast food devi Burger King, ülkemizde yeni bir sipariş yöntemini kullanıma sundu. TAB Gıda çatısı altında hizmet veren fast food zinciri artık Facebook üzerinden de sipariş kabul edecek. Aslında bu yöntem bizim için yeni olsa da Burger King için yeni değil. Burger King, Mayıs ayının başından beri yurtdışında Facebook üzerinden sipariş alıyordu.

Türkiye’de büyük restoran zincirleri Tıkla Gelsin sistemiyle bağlantılı olarak Facebook üzerinden sipariş alıyor. Tıkla Gelsin’e üye olan kullanıcılar, Facebook’tan çıkmadan siparişlerini verebiliyor. Kullanıcılar söz konusu restoranın sayfasına girdiklerinde kendilerini bir otomatik mesaj karşılıyor. Messenger Bot sistemiyle sohbet sayfasından siparişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Böylelikle Popeyes, Sbarro, Arby’s ve Usta Dönerci gibi restoranların yanına Burger King de dahil oldu.

Burger King’e Facebook üzerinden sipariş vermek için Burger King Türkiye Facebook sayfasına girip karşınıza çıkan Messenger botuna yanıt verebilirsiniz. Ayrıca daha önce yapmış olduğunuz bir siparişi de tekrar edebilirsiniz. Siparişinizi tamamlamadan önce fiyat bilgileri ve garnitür seçimleri de kullanıcılara sunulacak. Facebook Messenger botu ilerleyen zamanlarda gelişim gösterebilir ve yeni özellikler de sisteme dahil edilebilir.

Peki siz daha önce hiç Facebook üzerinden yemek siparişi verdiniz mi?