Artık Çekilen Selfie ile Hastalıklar Teşhis Edilebilecek

Transdermal optik görüntüleme adı verilen heyecan verici yeni bir teknoloji, akıllı telefonunuzu yalnızca yüzünüzü içeren kısa bir videoyu analiz ederek tansiyonunuzu ölçebilecek doğru bir teşhis cihazına dönüştürebilir.

Toronto Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, sistemin yüzde 95 oranında doğru olduğunu ve bir akıllı telefon uygulamasının geliştirilme aşamasında olduğunu gösterdi. Uygulamanın içerisinde yalnızca selfie'den kırmızı kan hücrelerinin izlenmesi, uyku apnesinin tanımlanması ve kulak enfeksiyon teşhisi bile yapabiliyor.

Kan basıncını kontrol etmek, hemen hemen herkesin bir noktada yaşayacağı en yaygın tanı prosedürlerinden biridir. Transdermal optik görüntüleme sayesinde telefonunuzdan kan basınıcı kontrol edebilir ve sistolik ve diyastolik kan basıncınızı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamayla birlikte satılan bazı donanımları da edinirseniz, kan değerlerini ve nefes alıp vermenizi izleyebilirsiniz.

Araştırmacılar telefondaki optik sensörün, kişinin yüzünden yansıyan kırmızı ışığı yakalamak için yeterince hassas olduğunu keşfetti. Bu kırmızı ışık, derinin altındaki hemoglobinden yansıtılır ve uygun şekilde eğitilmiş algoritmalarla kan basıncını ölçebilir. Konu hakkında araştırma yapan Kang Lee açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uygulamamızı, özellikle hipertansiyonu olan insanlar için kullanışlı hale getirecek şekilde geliştirmek için onlardan veri toplamamız gerekiyor ancak bunların çoğu zaten ilaç kullanıyor. Kan basıncına odaklanan uygulamada, tansiyon sağlığınızı ölçmek için kullandığımız temel sağlık indeksleri bulunuyor"