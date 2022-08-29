Artık Facebook'ta NFT Paylaşılabilecek

Meta'nın son yıllarda başlattığı metaverse odaklı dijital dönüşüm hamlesi tüm hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Instagram için getirilen NFT paylaşma özelliği, bu sefer de şirketin sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Facebook için getirildi.

Bugün yapılan duyuruya göre Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet ve Dapper Wallet üzerinde sakladığınız NFT'lerinizi, hem Instagram hem de Facebook üzerinden takipçilerinizle paylaşabileceksiniz.

NFT Koleksiyonları Sergilenebilecek

Meta'nın blogunda paylaşılan yazıda artık eser sahiplerinin ve sanatçıların NFT koleksiyonlarını rahatlıkla profillerinde sergileyebileceği detayına yer verildi. Geçtiğimiz mart ayından beri beklenen NFT özelliği nihayet bir gerçekliğe dönüştü. Şu an test aşamasında olan NFT paylaşımı özelliğinin yakın zamanda tüm Facebook kullanıcıları için açılması planlanıyor.

Ayrıca yapılan açıklamada bazı özel NFT'ler için animasyonlar üzerinde çalışıldığının ve sistemin daha da geliştirileceğinin garantisi verildi. Twitter ve Reddit, benzer bir şekide NFT desteği vermişti ancak bunlar sadece avatarları kapsıyordu. Meta'nın tüm NFT koleksiyonlarıyla uyumlu bir şekilde platformlarını güncelleme hamlesi, daha büyük bir kitleye ulaşma amaçlarından kaynaklanıyor olabilir. Şirket, dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak blok zincir altyapısına sahip tüm teknolojileri desteklemek ve bünyesinde barındrmak istiyor. Ayrıca çağdaş sanatın dijitalleşmeyle buluştuğu bugünlerde NFT pazarını üzerine çekerek yeni bir gelir kapıs oluşturmak, Meta'nın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Şu an NFT'ler toplamda 100 ülke olmak üzere Instagram üzerinden paylaşılabiliyor. Fakat NFT desteğinin Facebook'a ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.