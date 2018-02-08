Artık Google Drive'daki Tüm Dosyalara Yorum Yapabileceksiniz

Google Docs Ürün Müdürü Birkan Icacan, kişisel Twitter hesabından Google Drive'ın yeni özelliğini duyurdu. Bugünden itibaren kullanıcılar, Microsoft Office dosyaları, PDF'ler ve resimler de dahil olmak üzere birçok dosya türüne Google dökümanına dönüştürmek zorunda kalmadan Drive'daki önizlemesinden yorum yapabilecek.

Dünyanın en popüler bulut depolama servislerinden Google Drive, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak yeni özelliğini duyurdu. Google Docs'un Türk Ürün Müdürü Birkan Icacan'ın birinci ağızdan açıkladığı özellik, kullanıcıların Drive'daki dosyalara önizlemeleri üzerinden yorum yapabilmelerine imkan tanıyor.

Son zamanlarda üzerinde çalıştığım yeni bir ürünü güçlü bir ekip çalışması sonucunda bugün @googledrive kullanıcılarına lansmanını gerçekleştirdik. Yabancı teknoloji basın kaynaklarından olumlu yorumlar alıyor. Fırsatınız olursa bir deneyin. Yorumlarınızı almaktan memnun olurum. https://t.co/uiNQHbBMhc — Birkan Icacan (@bicacan) 7 Şubat 2018

Eskiden sizinle paylaşılan bir dosyaya yorum yapabilmek için söz konusu dosyayı Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar formatında dönüştürmeniz gerekiyordu. Büyük bir zaman kaybına yol açan bu durum, nihayet son buldu.

Bugün itibarıyla Google, Microsoft Office dosyaları, PDF ve Drive üzerinde yüklenen görüntüler hakkında doğrudan yorum yapmanızı sağlıyor. Artık ortak paylaşıma açılan bir dosyadaki istediğiniz satırları vurgulayıp bir Google Dokümanı gibi yorum yapabilirsiniz. Bununla birlikte, dosyaya erişimi olan kişiler sizin yaptığınız yorumları ve düzeltmeleri anbean görebilecekler.

Today, we're making it possible to comment directly on more file types in @googledrive, including Microsoft Office files, PDFs and images. https://t.co/tIv6BDodSo pic.twitter.com/pKJmj5SgDw — G Suite (@gsuite) 7 Şubat 2018

Öte yandan bulut depolama servisleri arasında bu aralar müthiş bir rekabet yaşanıyor. Microsoft, dün yaptığı açıklamada, Google Drive, Box ve Dropbox kullanıcılarının mevcut sözleşmeleriyle birlikte OneDrive platformuna gelmelerini sağlayan br teklif sundu. Şirket, bu hamlesiyle başta Google Drive olmak üzere diğer servislerdeki kullanıcıları kendi bulut hizmetlerine çekmeyi planlıyor.

Tabii, ön planda çetin bir rekabat varmış gibi görünse de, Google'ın sunduğu bu yeni özelliğin Microsoft ile ortak çalışmanın bir ürünü olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla her iki şirket de birbirleriyle olan ilişkilerini tamamen kesmeye pek de istekli olmasa gerek.

Google Drive'ın yeni özelliğini sevdiniz mi?