Artık Google Drive'daki Tüm Dosyalara Yorum Yapabileceksiniz

Dünyanın en popüler bulut depolama servislerinden Google Drive, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak yeni özelliğini duyurdu. Google Docs'un Türk Ürün Müdürü Birkan Icacan'ın birinci ağızdan açıkladığı özellik, kullanıcıların Drive'daki dosyalara önizlemeleri üzerinden yorum yapabilmelerine imkan tanıyor.

Eskiden sizinle paylaşılan bir dosyaya yorum yapabilmek için söz konusu dosyayı Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar formatında dönüştürmeniz gerekiyordu. Büyük bir zaman kaybına yol açan bu durum, nihayet son buldu.

Bugün itibarıyla Google, Microsoft Office dosyaları, PDF ve Drive üzerinde yüklenen görüntüler hakkında doğrudan yorum yapmanızı sağlıyor. Artık ortak paylaşıma açılan bir dosyadaki istediğiniz satırları vurgulayıp bir Google Dokümanı gibi yorum yapabilirsiniz. Bununla birlikte, dosyaya erişimi olan kişiler sizin yaptığınız yorumları ve düzeltmeleri anbean görebilecekler.

Today, we're making it possible to comment directly on more file types in @googledrive, including Microsoft Office files, PDFs and images. https://t.co/tIv6BDodSo pic.twitter.com/pKJmj5SgDw