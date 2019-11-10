Artık Google Haritalar Profilinizi Düzenleyebileceksiniz!

Google, Haritalar uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi. Yeni güncelleme ile artık Haritalar profilinize yeni bilgiler ekleyebileceksiniz.

Google yeni bir güncelleme ile Haritalar uygulamasının kapsamını artırıyor. Google Haritalar'a gelen yeni güncelleme ile artık profilinize birçok bilgiyi ekleyebileceksiniz. Bunların başında profil resmi ve biyografi geliyor. Biyografinize eklediğiniz bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görünebilir olacak. Tabii bu ne işe yarayacak diyor olabilirsiniz.

Gelen bu biyografi kısmı ile diğer kullanıcılar sizin bir Yerel Rehber olup olmadığınızı anlayabilecek. Gittiğiniz yerler ve verdiğiniz bilgiler eğer rehber iseniz oldukça fazla işinize yarayacak. Daha önceden Katkılarınız kısmında olan bu sekme, artık profile taşındı. Bunun devamında kullanıcıların bıraktığı derecelendirmeler sizin ne kadar iyi bir Rehber olduğunuzu da gösterecek.

Örneğin bir restorana gittiniz ve burada bir yorum bıraktınız. İşletmenin sizin yorumunuza katılmama olasılığı olduğu için dilerseniz işletmelere bu yorumu veya gönderiyi gizleyebiliyorsunuz. Bu da sizin rehber kariyerinizi kötü etkilemiyor. Bunun yanı sıra eklediğiniz resimler ve konumlar ile gittiğiniz yerleri de bir yere kaydetmiş olabilirsiniz.