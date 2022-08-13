Artık Google Hesabınıza Giriş Yapmanın Yepyeni Bir Yolu Var

Google, Cloud ve Workspace hesaplarının artık yeni bir güvenlik artışıyla üçüncü taraf kimlik sağlayıcılarından tek oturum açmayı (SSO) destekleyeceğini duyurdu. Şirket, bu yeniliğin müşterilerin "mevcut kimlik sistemlerini kullanarak Google'ın hizmetlerine daha kolay erişmesine" olanak sağlayacağını umduğunu söyledi.

Google, on yıldan uzun bir süredir yaygın olarak bulunan SAML protokolü aracılığıyla TOA'yı desteklemekte ancak birden fazla SAML 2.0 tabanlı kimlik sağlayıcısına izin verilmesi, teknoloji devinin dünya genelindeki BT yöneticilerine yönelik ilgisini artırmalı.

Google Workspace Identity Ürün Müdürü Matthew Soldo, şirketin Bulut sistemleriyle ilgili blogunda, şirketlerin genellikle birden çok kimlik sağlayıcıyla çalışmasının nasıl sonuçlanacağını açıkladı. Soldo, birden çok kimlik sağlayıcısı için destek eklenmesinin, şirketlerin ve çalışanların, genellikle karmaşık geçişlere ve sorunlara yol açan, zaman alan taşıma işlemleri olmadan Google Cloud'a erişmesine olanak sağlayacağını umuyor.

Google Ticari Müşterileri Bulut Hizmetlerine Kazandırmayı Amaçlıyor

Google Cloud yöneticileri, Yönetici konsolundan en fazla 100 profili etkinleştirebiliyor. Kurulum, oturum açma URL'si ve kimlik doğrulama için bir X.509 sertifikası gibi bazı temel verilerin girilmesini içeriyor. Şirketin tek oturum açma operasyonları için gelecek planları, SAML tabanlı kimlik sağlayıcıların yanında kullanılabilecek başka bir protokol olan OIDC desteğinin eklenmesini içeriyor. Bunun da 2022'de daha sonra gelmesi bekleniyor.

Google, bulut hizmetlerini ticari müşterilere mümkün olduğunca çekici hâle getirmek amacıyla, Google hesaplarında yapılan potansiyel olarak tehlikeli değişikliklere ilişkin uyarılar da dâhil olmak üzere birçok güvenlik güncellemesi için kollarını sıvıyor.