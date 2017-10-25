Artık Instagram Canlı Yayınlarınıza Arkadaşlarınızı Davet Edebileceksiniz

Instagram, bir süredir test etmekte olduğu bir özelliği nihayet bütün kullanıcıların hizmetine sundu. Artık Instagram üzerinden canlı yayın yaparken arkadaşlarınızı canlı yayınlarınıza davet edebileceksiniz ya da arkadaşlarınızın başlattığı canlı yayınlara katılabileceksiniz.

Geçtiğimiz yaz aylarında testleri başlayan canlı yayınlara arkadaş davet etme özelliği nihayet test sürecini tamamladı ve bütün Instagram üyelerinin kullanımına açıldı. Instagram'ın böyle bir özelliği hizmete açmasının sebebi ise tek başına canlı yayın yapmakta güçlük yaşayan kullanıcılara yardımcı olmak. Kamera önünde çekingen biriyseniz ya da konuşacak şey bulmakta güçlük yaşıyorsanız Instagram canlı yayınızı başlattıktan sonra arkadaşlarınızdan destek alabilir, bu sayede sohbet ediyormuşçasına canlı yayın yapabilirsiniz.

Instagram kullanıcıları, takip ettikleri kişiler arkadaşlarıyla canlı yayına başladığında hikayelerin listelendiği bölümde farklı bir bildirim görecekler ve buradan canlı yayına erişebilecekler.

Canlı yayın yapan Instagram kullanıcılarının yayınlarına arkadaşlarını davet edebilmeleri için bu arkadaşlarının da yayını izliyor olması gerekecek. Ekranın sağ alt tarafında bulunan tuşa dokunulduğunda ise davet işlemi gerçekleşecek. Canlı yayını düzenleyen kişi konuklarını yayından istediği zaman çıkarabilecek, konuklar da istedikleri zaman yayından çıkabilecek.

Instagram canlı yayınınıza arkadaşınızı davet ettiğinizde ekran ikiye bölünüyor. Yayın sırasında maskeler ve çıkartmalar da kullanılabiliyor.

Instagram canlı yayınlarının yeni özelliğinden faydalanabilmek için öncelikle Instagram'ın Android ve iOS sürümlerini güncellemeniz gerekiyor. En güncel Instagram sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: