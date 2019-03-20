Artık Instagram Üzerinden Ürün Sipariş Edip Ödeme Yapabileceksiniz!

Dünya genelinde milyonlarca kullancısı olan popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni ödeme özelliğini yayına aldı. Artık Instagram üzerinden ürün sipariş edebilir ve ödemenizi kolayca uygulama içerisinden yapabilirsiniz.

Yeni gelen özellik sayesinde bundan böyle ödeme işlemleri için Instagram dışına çıkmanız gerekmeyecek. Ödeme bilgileriniz Instagram'ın sunucularında güvenle barınacak. Instagram'ın blog sayfası üzerinden duyurulan ödeme özelliği şimdilik şu markaların hesaplarında aktif; Adidas , Anastasia Beverly Hills, Balmain, Burberry, ColourPop, Dior, H&M, Huda Beauty, KKW, Kylie Cosmetics, MAC Cosmetics, Michael Kors, NARS, Nike, NYX Cosmetics, Oscar de la, Renta, Ouai Hair, Outdoor Voices, Prada, Revolve, Uniqlo, Warby Parker, Zara.

Ödeme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Yeni yayına alınan bu özelliğin kullanımı gayet kolay. Yeni ödeme sistemini destekleyen ürünlerin altında "Instagram'da Ödeyin" butonu yer almakta. Eğer bu butonu görürseniz, işleminizi uygulama içerisinden hızlıca tamamlayabilmektesiniz. 'Instagram'da Ödeyin' butonuna bir kez dokunduktan sonra, Instagram bir defaya mahsus sizden mail adresinizi, teslimat adresinizi ve fatura bilgilerinizi istemekte. Bu bilgileri girdikten sonra karşınıza ödeme sayfası gelmekte. Ödeme işlemini kolayca yaptıktan sonra siparişiniz işleme alınıyor.

Verilen siparişlerin hangi aşamada olduğu hakkında uygulama üzerinden bildirim gönderilmekte ve kolayca takibi sağlanmakta. Şu anda kapalı beta süreci içerisinde olan ödeme sistemi ne yazık ki ülkemizde kullanıma açılmış değil. Özelliğin beta sürecinin kısa bir süre içerisinde biteceğini ve detayların geleceğini tahmin etmekteyiz.

Sizler Instagram'ın uygulama içerisinden ödeme yapma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik ülkemizde kullanıma açılır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!