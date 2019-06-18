Artık Mario'nun da Battle Royale Oyunu Var

Hiç şüphesiz ki oyun sektörü son zamanlarda batlle royale yapımlarıyla büyük çıkış yakaladı. Bunu bir fırsat olarak gören InfernoPlus adlı YouTube kanalının yayıncısı da Mario'nun basit bir battle royale modunu geliştirdi. Mario Royale ismindeki oyunda 100 oyuncu aynı haritada birbirleriyle yarışabiliyor.

Youtuber InfernoPlus tarafından geliştirilen Mario Royale oyunu, HTML5 ile yazılmış klasik Mario NES oyununun tamamen işlevsel bir versiyonudur. Mario Royale'i oynamak için indirme veya satın alma gerekmiyor, çünkü internet sitesi üzerinden tarayıcınız yardımıyla oynanabiliyor. Oynanış olarak da normal Mario'nun birebir aynısı.

“Mario Royale temel amacıyla orijinal oyunla aynı, ancak yanınızda fazladan 99 tane daha Mario olduğunu ve sizin bloklarınıza hamle yapabildiklerini hayal edin" şeklinde oyunu açıklayan geliştiriciye göre Mario Royale'de kimse birbiriyle ilişki içinde olmasa da oyuncular aynı haritada oldukları için birbirlerine engel olabiliyor.

Mario Royale oyuncuları birbirleri üzerine atlayabiliyor olsalar da Koopa'ları birbirlerine yönlendirebilirler, birbirlerinin altındaki blokları kırabilirler ve buna benzer engeller ortaya çıkarabilirler. Mario Royale'i ücretsiz test etmek isterseniz bu bağlantıya gidebilir ve hızlıca oyunu oynayabilirsiniz.