Artık Masaüstünden Instagram Canlı Yayını Yapabileceksiniz

Bugün Instagram, içerik oluşturucuların bir masaüstü aracılığıyla platformda yayın yapmalarını sağlayacak yeni bir araç tanıttı. Yeni Instagram Live Producer ile içerik oluşturucular, OBS veya Streamlabs gibi yazılımları kullanarak canlı yayın yapabilecekler.

Şimdiye kadar içerik oluşturucular yalnızca akıllı telefonlarından Instagram canlı yayını başlatabiliyordu ancak Instagram Live Producer ile Instagram'da yayın, Twitch ve YouTube gibi diğer canlı yayın platformlarında olduğu gibi çalışacak. Bu yeni imkân, içerik oluşturucuların canlı yayınları için ek kameralar ve harici mikrofonlar kullanmalarına ve hatta yayına özel grafikler, başlık ve bitiş kartları vb. eklemelerine izin verecek.

Bir blog gönderisinde Instagram, yeni canlı yayın aracını kullanarak platformda yayın için önerilen ses ve video formatı gereksinimlerini de vurguladı. Şirket ayrıca ilk canlı yayınınızı gerçekleştirmek için gereken adım adım talimatlar da sağladı. Önerilen teknik gereksinimler şu şekilde:

Instagram Canlı Yayını Gerçekleştirmek İçin Gereksinimler

Video Formatı

9×16 en boy oranı (önerilir ancak gerekli değildir)

720p @ 30fps (not: 30fps önerilir ancak Live Producer istendiği takdirde 60 fps de destekleyebilir. 60 fps kullanılırken Live Producer önizleme ekranı 30 fps göstermeye devam edecektir. Bu normaldir ve şu anda bunu nasıl düzelteceğimizi araştırıyoruz.)

Çözünürlük: 720 x 1280

Video bit hızı aralığı: 2.250-6.000 Kbps

Alternatifler (desteklenir ancak önerilmez): 480p @ 30fps, 360p

Ses Formatı (aşağıda verilen ayarlar, OBS dahil çoğu yayın platformu için varsayılandır)

Örnekleme hızı: 44,1 kHz

Kanal düzeni: Stereo

Bit hızı: 256 Kbps'ye kadar

Instagram Live Producer'ı kullanmak için Instagram.com'daki "Canlı yayına başla" ekranında yayınınız için bir başlık girin, hedef kitlenizi seçin ve "İleri"ye tıklayın. Sonraki sayfada benzersiz URL'nizi ve yayın anahtarınızı göreceksiniz. Seçtiğiniz yayın yazılımına yayın anahtarını girin ve artık yayın için hazırsınız.