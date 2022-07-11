Artık Masaüstünden Instagram Canlı Yayını Yapabileceksiniz
Instagram, canlı yayınları mobil platformların dışına çıkarıyor ve artık yeni bir yazılım aracılığıyla masaüstünden yayın imkânı sağlıyor. İşte detaylar!
Bugün Instagram, içerik oluşturucuların bir masaüstü aracılığıyla platformda yayın yapmalarını sağlayacak yeni bir araç tanıttı. Yeni Instagram Live Producer ile içerik oluşturucular, OBS veya Streamlabs gibi yazılımları kullanarak canlı yayın yapabilecekler.
Şimdiye kadar içerik oluşturucular yalnızca akıllı telefonlarından Instagram canlı yayını başlatabiliyordu ancak Instagram Live Producer ile Instagram'da yayın, Twitch ve YouTube gibi diğer canlı yayın platformlarında olduğu gibi çalışacak. Bu yeni imkân, içerik oluşturucuların canlı yayınları için ek kameralar ve harici mikrofonlar kullanmalarına ve hatta yayına özel grafikler, başlık ve bitiş kartları vb. eklemelerine izin verecek.
Bir blog gönderisinde Instagram, yeni canlı yayın aracını kullanarak platformda yayın için önerilen ses ve video formatı gereksinimlerini de vurguladı. Şirket ayrıca ilk canlı yayınınızı gerçekleştirmek için gereken adım adım talimatlar da sağladı. Önerilen teknik gereksinimler şu şekilde:
Instagram Canlı Yayını Gerçekleştirmek İçin Gereksinimler
Video Formatı
- 9×16 en boy oranı (önerilir ancak gerekli değildir)
- 720p @ 30fps (not: 30fps önerilir ancak Live Producer istendiği takdirde 60 fps de destekleyebilir. 60 fps kullanılırken Live Producer önizleme ekranı 30 fps göstermeye devam edecektir. Bu normaldir ve şu anda bunu nasıl düzelteceğimizi araştırıyoruz.)
- Çözünürlük: 720 x 1280
- Video bit hızı aralığı: 2.250-6.000 Kbps
- Alternatifler (desteklenir ancak önerilmez): 480p @ 30fps, 360p
Ses Formatı (aşağıda verilen ayarlar, OBS dahil çoğu yayın platformu için varsayılandır)
- Örnekleme hızı: 44,1 kHz
- Kanal düzeni: Stereo
- Bit hızı: 256 Kbps'ye kadar
Instagram Live Producer'ı kullanmak için Instagram.com'daki "Canlı yayına başla" ekranında yayınınız için bir başlık girin, hedef kitlenizi seçin ve "İleri"ye tıklayın. Sonraki sayfada benzersiz URL'nizi ve yayın anahtarınızı göreceksiniz. Seçtiğiniz yayın yazılımına yayın anahtarını girin ve artık yayın için hazırsınız.
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