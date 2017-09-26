Artık Milli ATM'den Ehliyetinizi Alabileceksiniz!

Tamamen Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli ATM, tam 140 farklı işlemi bir oturumda gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu ATM'lerden, 1 dakikada ehliyet alabiliyor ve devlet kurumu ödemelerinizi de hızla yapabiliyorsunuz.

TÜBİTAK ve Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirilen bu ATM, görüntülü arama ve müşteri hizmetleri desteği de verebiliyor, ayrıca otobüs abonman kartlarınızı da dolduruyor. Tüm bankacılık işlemlerinin yapıldığı ATM, bir dakika içinde ehliyetinizi de hazırlayarak size teslim edebiliyor.

Elektronet firmasının ürettiği ATM'ler için onlarca ülke sipariş sırasına girdi bile. Firmanın İcra Kurulu Başkanı ATM'lerle ilgili olarak ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta ve Gana'ya ATM ihraç etmeye başladıklarını ve teknolojiye 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade etti.

İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, Ekonomi Bakanlığı'nın milli ATM teknolojisine büyük ilgi gösterdiğini, en kısa zamanda kamu bankaları başta olmak üzere devlet kurumlarının yerli ATM'nin kullanımına destek olacağını da söylüyor. Yanyalı, ATM'lerin 6 ay içinde hizmet vermeye başlayabileceğini de söyledi.