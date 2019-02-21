Artık Sosyal Medyada Bitcoin ile Bağış Atabileceksiniz

Twitter ve Square’in kurucusu olarak tanınan Jack Dorsey, yeni projesi Tippin.me'yi en nihayetinde kullanıcıların beğenisine sundu. Tippin.me eklentisi sayesinde çeşitli sosyal medya platformlarından bitcoin ile bağış atmak mümkün olacak.

Özellikle sosyal medyada içerik üreten kişilerin daha fazla kazanması için bu sistemin geliştirildiğini belirten Dorsey, 1 satoshi bile (Bitcoin’in yüzbinde 1’i) bağışlanabileceğini söyledi. Tippin.me'nin üretici ve kullanıcı arasında bir bağ oluşturduğunu dile getiren geliştirici, projenin yalnızca site içerisinde bağış butonuyla çalışacağını aktardı.

Şu anda test aşamasında olan, Chrome ve Firefox için sunulan Tippin.me; Medium yazılarına, Instagram paylaşımlarına ve hatta tweet’e yazılan yoruma bile bağış yapmanıza olanak tanıyor. Bu konuda neredeyse sıfır komisyon alarak üreticilerin de kazanmasını sağlayan sistemin hızlı ve pratik olması dikkat çekiyor. Üreticilerin Google Ads ve sponsorlar gibi klasikleşmiş kazançlarına alternatif sunan Tippin.me hızlı para transferi sağlayabildiğini de iddia ediyor.

Yine de henüz beta sürecini tamamlamamış olan Tippin.me'nin geleceğini zaman içerisinde göreceğiz. Başta Twitter olmak üzere birçok platforma destek sağlamasıyla üreticilere güzel bir kaynak oluşturabilecek Tippin.me'yi internet tarayıcınıza kurmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.