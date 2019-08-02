Artık TikTok Videolarına GIF Eklenebilecek

7'den 70'e tüm sosyal medya kullanıcılarının favori uygulaması olan TikTok'a yeni bir araç daha ekleniyor. Bundan sonra TikTok için çektiğiniz videolara eğlenceli GIF'ler ekleyebileceksiniz.

Çinli şirket TikTok ve GIPHY arasında sağlanan anlaşma sonrasında TikTok videoları daha eğlenceli hale gelecek. Instagram'a da GIF desteği sağlayan GIPHY, şimdi ise TikTok kullanıcılarına hizmet verecek.

Çinli uygulama, geçtiğimiz dönemde indirme sayısında Snapchat ve Instagram'ı geride bıraktı. Bundan dolayı TikTok ve Giphy arasındaki ortaklık, 2D çıkartmaların platformdaki kalabalık görsel düzenleme araçlarına girmesine rağmen mantıklı geliyor. Artık kullanıcıların videolarını düzenlemesi için daha çok alternatif bulunuyor.

GIPHY üzerinde yer alan binlerce hareketli ve eğlenceli GIF'i videolarına yerleştirebilecek olan TikTok kullanıcıları, yeni özellik için bir süre daha beklemeli. Android ve iOS'a gelecek güncellemeyle birlikte videolara GIF eklemek mümkün olacak.

TikTok kullanıcıları baloncuklardan flaş ışıklarına ve artırılmış gerçeklik ile hazırlanmış boya fırçalarına kadar pek çok Snapchat benzeri efektler ekleyebilirler. Ancak diğer platformlardan farklı olarak TikTok'un ana yıldızı filtreler ve görsel efektler değil, kullanıcıların kendisi gibi görünüyor.