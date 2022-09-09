Artık Tweetler Tek Tuşla WhatsApp'a Aktarılabilecek

Twitter, Android kullanıcıları için gönderilerin altına bir WhatsApp butonu ekleyerek Hindistan'da tweetleri WhatsApp'a aktarmanın yeni bir yolunu test ediyor. İnsanlar yeni butona dokunarak ve WhatsApp seçeneğini tekrar seçerek, WhatsApp'taki kişileri ve gruplarıyla istedikleri tweetleri paylaşabilecekler.

WhatsApp paylaş butonu, tweet'in altındaki yer imi ekleme, Direkt Mesaj yoluyla gönderme, Tweet'e bağlantı kopyalama ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşma gibi farklı seçenekleri açan normal paylaşım seçeneğinin yerini alacak.

WhatsApp ile Twitter'ı Birbirine Bağlayan Yeni Özellik Yolda

WhatsApp'ın Hindistan'daki popülaritesi göz önüne alındığında bu yeni özellik pek de şaşırtıcı değil. Sohbet uygulamasının ülkede 400 milyondan fazla kullanıcısı var ve ülkedeki arkadaşlarınızla ve ailenizle içerik paylaşmak için en çok kullanılan uygulamalardan biri. Bu nedenle Twitter, Meta'ya ait mesajlaşma uygulamasının kitlesel çekiciliğinden yararlanmaya ve daha fazla kullanıcıyı platformuna yönlendirmeye çalışıyor.

Twitter Hindistan yetkililerinden Shirish Andhare konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren, yalnızca Hindistan'da yeni bir test başlatıyoruz. Burası bizim için önemli bir pazar. Ülkede Android'de Twitter kullanan kişilerin çoğu için tweetlerdeki paylaşım simgesini WhatsApp simgesiyle değiştiriyoruz, bu nedenle en sevdikleri veya dikkate değer tweetleri paylaşmak sandıklarından kolay olacak, bu da deneyimi kullanıcılar için daha açık, erişilebilir ve bütünsel hâle getiriyor."

Twitter, testlerini genellikle belirli bir kullanıcı grubuyla sınırlandırsa da bu yeni test Hindistan'daki tüm Android sahiplerini kapsıyor ancak bunun bir test olduğu göz önüne alındığında, şirket bu yeni paylaşım özelliğini gelecekte tamamen kaldırabilir.