Artık Twitch'te Abonelere Özel Yayın Açılabilecek

Oyun yayın platformu Twitch'e çok tartışılacak bir özellik geliyor. Şu anda beta aşamasında olan özellik doğrultusunda yayıncılar yalnızca moderatörler, VIP rozetliler ve aboneler için yayın yapmayı seçebilir.

Twitch'in blog yazısında duyurduğu yeni özellik platformu ikiye ayırdı. Yalnızca moderatörler, VIP rozetliler ve abonelere özel açılabilecek yayınlar özel hizmet anlamına geliyor. Ayrıca yayın sırasında abone olmak isterseniz, yayının önizlemesini görebileceksiniz.

Halihazırdaki Twitch yayın kurallarının değişmediğinin altını çizen platform, aboneye özel yayını açmak için yayıncının 90 günlük ihlal süresini tamamlaması gerektiğinin de altını çizdi. Yani 90 gün öncesine kadar ihtar yemiş olan yayıncıların Twitch abone özel yayını açmasının önü kesiliyor.

Twitch'in blog yazısı ayrıca, yayınların yalnızca aboneler için barındırılmasına rağmen, onların hiçbir şekilde özel oldukları anlamına gelmediğini yineledi. Yayın sahipleri de Twitch'in topluluk kurallarına ve hizmet şartlarına uymak zorunda. Twitch Prime'dan veya aylık 5 dolarlık ücreti ödeyerek abone olan her kullanıcı yayına katılabilecek.

Yeni özellik şu anda beta modunda kullanılabilir. Daha geniş Twitch topluluğu için yeni özelliğin ne zaman aktif hale geleceği konusunda kesin bir bilgi ve tarih yok. Peki ya siz abonelere özel yayın özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!