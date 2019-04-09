Artık USB'yi Güvenle Kaldır Demenize Gerek Kalmadı

Bilgisayara bağlanan USB’yi çıkarmadan önce “Donanımı Güvenle Kaldır” diyenlerden çoğu kişinin hoşlanmadığı bir gerçekken, Microsoft beklenen hamleyi yaptı. Yayınlanan yeni güncelleme ile USB’yi güvenle kaldır demenize gerek kalmadı.

Betanews isimli internet sitesi tarafından fark edilen yeni detayla, Microsoft’un yayınladığı son güncellemede donanımı güvenle kaldır özelliği konusunda küçük bir değişiklik yaptığı görüldü. Microsoft, artık her USB’nin üzerine herhangi bir veri yazılmadığı sürece çıkarıldığında güvenle kaldır şeklinde bağlantısının kesileceğini belirtti.

Aslında bu seçenek Windows 7’den bu yana işletim sisteminde yer alıyordu. Ekim 2018 güncellemesinden önce USB sürücüleri, "daha iyi performans" seçeneğini kullanıyordu ancak güncellemeyle birlikte varsayılan olarak "hızlı kaldır" seçeneği kullanılmaya başlandı.

Hızlı kaldır seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, USB sürücülerini istediğiniz zaman bilgisayardan ayırabiliyorsunuz; ancak hızlı kaldır performansı etkilediğinden, çok tercih edilen bir detay değil.

Donanımı hızlı kaldır seçeneğini nasıl değiştirilir?