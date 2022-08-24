Artık Whatsapp Grup Sohbetlerinde Profil Fotoğrafları Gözükecek

iOS için WhatsApp sürümüne kullanıcıların yakın gelecekte yararlanabilecekleri güzel bir özellik daha geliyor. Uygulama, sohbetleri daha kişisel hâle getirmek ve aynı zamanda kiminle konuştuğunuzu bilmeniz için grup sohbetlerine iMessage benzeri profil fotoğrafları getirmeyi planlıyor.

WABetaInfo tarafından iOS için WhatsApp beta 22.18.0.72'de görüldüğü üzere, bu yeni sürüm yakında çıkacak olan bu özellik hakkında bir ipucu veriyor. Ne yazık ki geliştirme aşamasında olduğu için beta kullanıcılarına sunulmaya hazır değil ancak yeni rapor, özelliğin neyle ilgili olacağına dair bir önizleme sunuyor.

Artık Grup Sohbetlerinde Kişileri Ayırt Etmek Daha Kolay

WhatsApp bu güncellemeyle uzun zamandır istenen bir özelliği tanıtmayı planlıyor: grup katılımcılarının profil fotoğrafları. Bu özellik beta test kullanıcılarına sunulduğunda, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde, grup sohbetindeki tüm gelen mesajların yanında diğer grup katılımcılarının profil fotoğrafları gösterilecek.

Bu özelliğin yanı sıra WhatsApp, hâlâ gruplar için anket oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor. Son aylarda şirket, daha büyük grupları, daha fazla katılımcıyla sesli sohbet etme olanağını ve yeni bir Topluluk özelliğini kullanıma sunmuştu.

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