Artık Whatsapp'ta Sesli Mesajları Dinlerken Başkalarıyla Mesajlaşabileceksiniz

WhatsApp, sesli mesaj göndermenin mesajları yazmaktan daha kullanışlı veya daha kolay olduğu bu zamanlarda sesli mesaj özelliğini güncelleme karar aldı.

WhatsApp'ın günde ortalama 7 milyar mesaj gönderildiğini duyurmasına bakılırsa sesli mesaj özelliği görünüşe göre oldukça popüler. Yeni sesli mesaj özelliği, mesajları dinlemeyi ve yanıtlamayı daha kolay hâle getiriyor. Sohbet dışı sesli mesaj oynatma, bir mesajda oynat düğmesine bastıktan sonra farklı işlerinizi halledebilmenize veya başkasıyla mesajlaşırken o sesli mesajı dinlemenize yardımcı oluyor.

Ayrıca durdurma ve devam ettirme özelliği, sesli mesajı dinlediğiniz esnada herhangi bir kesinti olması durumunda durup baştan başlamak zorunda kalmadan dinlemenizi sağlıyor. Sesli mesaj önizleme özelliği de kaydınızı birine göndermeden önce dinlemenize olanak tanıyor ve bu, yanlışlıkla yanlış kişiye mesaj göndermekten kaçınmak için oldukça kullanışlı olabilir.

Whatsapp, Sesli Mesaj Özelliğini Desteklemeye Devam Ediyor

Görünüşe göre Whatsapp sesli mesaj özelliği üzerinde desteğini daha da sürdürecek. Geçtiğimiz ay eklenen 1,5x ve 2x hızda dinleme imkânı kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden biriydi. Hâlihazırda beta sürümlerde denenmeye devam eden özelliğin kısa sürede herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.

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