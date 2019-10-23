Artık Yazılım ile WiFi Kapsama Alanını Artırmak Mümkün

WiFi kapsama alanının yetmeme sorunu artık tarihe karışacak. ABD'de yapılan bir çalışma sayesinde yazılımsal yollarla WiFi kapsama alanını artırmak mümkün olacak.

Bildiğimiz üzere her modemin veya router'ın bir kapsama alanı mevcut. Örneğin cihazın başındayken WiFi ışıklarınızın hepsi yanıyor ancak uzaklaştıkça bu ışıklar sönüyor. Kapsama alanı dışına çıktığınızda ise artık internete erişim sağlayamıyorsunuz. Peki bu sorun nasıl çözülür? Herkesin aklına yeni ve daha iyi bir router almak gelir. Ancak yapılan çalışmalar artık buna ihtiyaç duyulmayacağını söylüyor.

Amerika'da Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar başarılı oldu. Üniversitede yapılan çalışmalar sayesinde yazılımsal düzenlemeler ile router'ınızın kapsama alanını 60 metreye kadar uzatabileceksiniz. Ve bu işlem için yeni bir cihaz almanıza gerek yok. Yazılımsal yollarla cihazlar arasında bir kod alışverişi oluyor. Konuyu üniversitedeki araştırmacı Neal Patwari şu şekilde açıklıyor:

"Router bu kodu duyarsa: Tamam, sensörün hala hayatta olduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını biliyorum, sadece menzil dışında.Temelde hayatta." gibi kendi kendine bir algı oluşturduğunu ve erişimi tekrar sağladığını söylüyor. Tabii bu işlemde tek bir olumsuz nokta var. O da yazılımsal yollarla genişletilen kapsama alanında, router'dan uzaklaştıkça internet hızınızın düşmesi.

Genel olarak baktığımızda bu sistem oldukça fazla işe yarayacak. Çünkü evden uzaklaştığınızda evdeki internete hala bağlanabiliyor olmanız WiFi yoluyla çalışan cihazlarla iletişim kurabileceğinizi ve evdeki interneti hala kullanabileceğinizi söylüyor.