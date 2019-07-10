Artık Yurt Dışından Ayda Sadece 5 Adet Ürün Sipariş Edilebilecek

Yurt dışından alışveriş yapanları üzecek bir haberimiz var. Geçtiğimiz ay yurt dışından alınan 22 euronun altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi.

Çin'den Ayda Sadece 5 Ürün Alınabilecek!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir ayda en fazla 5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek. Alınan kararla, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.

Karara konu olan 126'ncı madde, hızlı kargo firmalarının yaptıkları kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya ile kitap ve basılı yayın gibi işlemleri de kapsamakta. Karar 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Aslan Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.

Sizler yurt dışından ayda sadece 5 ürün sipariş edilebilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!