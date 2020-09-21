Artırılmış Gerçeklik Akıllı Telefonların Sonunu mu Getirecek?

Popüler YouTuber Marques Brownlee, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile teknolojinin geleceği ile ilgili önemli bir röportaj gerçekleştirdi. 15 dakika süren röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg iPhone'un sonunu getirecek teknolojiden bahsetti. Peki, artırılmış gerçeklik akıllı telefonların sonunu getirebilir mi? Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Artırılmış Gerçeklik Akıllı Telefonların Sonunu Getirebilir mi?

Geçtiğimiz aylarda Apple firmasının artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bilgilere göre cihazlar başlangıçta iPhone ile çalışacak ve kullanıcılar tıpkı Apple Watch'da olduğu gibi cihaza kablosuz olarak bağlanabilecek. Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü teknolojisinin bir an önce geliştirmesi gerekiyor çünkü artırılmış gerçeklik gözlüklerinin çalışabilmesi için gelecekte bir akıllı telefona bağlanması gerekmeyecek.

Normal bir gözlük gibi görünen artırılmış gerçeklik gözlüğü, herhangi bir hologramı gözünüzün önüne yansıtacak kadar güçlü hale geldiğinde ekrana bakmak ve uygulamalarla etkileşim kurmak için fiziksel bir ekrana ihtiyacınız olmayacak. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün YouTuber Marques Brownlee ile yaptığı röportajda AR gözlüklerinin geleceğine dair düşüncelerinin de buna yönelik olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda AR ve VR teknolojileri ile ilgili çalışmalar tamamen bu yönde yapılacak.

Mobil cihazlarla geçirilen zaman içerisinde beyni başka bir yerde olunduğuna inadırmanın mümkün olduğunu belirten Facebook CEO'su Zuckerberg, AR ve VR teknolojilerinin mobil cihazların da ötesine geçerek zihni başka bir yerde olunduğuna inandırmanın mümkün olacağını ifade etti. Mark Zuckerberg'ün açıklamasına göre henüz gelişme aşamasında olan VR ve AR teknolojileri, ilerleyen yıllarda insanların önündeki ögeleri gerçek zamanlı olarak görebilmesine ve önündeki nesneleri doğrudan hissedebilmesine imkan verecek.