Artırılmış Gerçeklik Filtreleri, Android Mesajlar'a Geliyor!

ABD’li teknoloji devi Google, Snapchat ve Instagram’da gördüğümüz artırılmış gerçeklik (AR) efektlerini Android Messages uygulamasında test ediyor.

XDA Developers'ın haberine göre Google, Android Messages (Mesajlar) platformunda artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerini test etmeye başladı. Hemen aşağıdaki videoyu izleyerek, söz konusu filtrelerden bazılarını görebilirsiniz.

Android Mesajlar’daki AR filtreleri, Instagram ve Snapchat’tekilere oldukça benziyor. Google, aralarında balonlar ve konfetilerin de olduğu beş efekti test ediyor; ancak bunlar arasında yüz filtreleri yok. Fakat önümüzdeki dönemde filtre yelpazesinin artabileceğini söyleyelim.

Tabii, bunun bir testten ibaret olup olmadığını veya gerçekten kullanıma sunulup sunulmayacağını şu an için bilemiyoruz. Zira Google, söz konusu özellik hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.

Artırılmış gerçeklik efektleri mesajlaşma uygulamalarında talep edilen bir özellik haline gelmeye başladı. Bu nedenle Google’ın bu deneyimi kullanıcılarına sunması pek de şaşırtıcı olmaz.

Yukardaki videoda da görebileceğiniz gibi, 3 boyutlu animasyonlar kafa hareketlerini doğru bir şekilde izliyor. Ayrıca balonlar ve konfeti gibi daha basit animasyonlar da gayet etkileyici görünüyor.

Google, Android Mesajlar'ı, Apple’ın mesajlaşma platformu iMessage’a rakip olarak konumlamak istiyor; ancak iki platformun ulaştığı kitle ve işlevselliği karşılaştırıldığında Android Mesajlar’ın iMessage’a gerçek bir rakip olması, en azından şu an için pek mümkün görünmüyor. Yine de AR efektleri gibi yeni özellikler, Android Mesajlar’ı diğer mesajlaşma uygulamalarından daha çekici bir alternatif haline getirebilir.