Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Akıllı Telefonların Yerini Alacak

Facebook Reality Labs başkanı Michael Abrash, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin akıllı telefonların yerini almasının çok uzak olmadığını açıkladı. Bir süre için artırılmış gerçeklik gözlüklerine pil gücü ve hard disk için ek bir cihazın gerekli olacağını ancak bir süre sonra bu cihaza da gerek kalmayacağını beklediklerini de ekledi. AR telefonu değiştirebilir, VR ise kişisel bilgisayarın yerini alabilir diyen Abrash, bu gelişmelerin çok uzak olmadığını ifade etti.

Modern gözlükler gibi, daha doğal görünen çok daha ince ekranlara sahip yeni teknolojiler üzerine çalışmalar devam ediyor. Başarılı olmak için AR gözlüklerinin sosyal olarak kabul edilebilir olması gerekliliğinin altı çiziliyor.

AR, akıllı telefonları 2030'a kadar değiştirecek.

Facebook tarafından kontrol edilen artırılmış gerçekliğin, aynı çalışma alanının daha düşük kaliteli bir sürümüne erişme imkânı sunacağı söyleniyor. Abrash’a göre 2030 yılına gelindiğinde yani 10 yıl sonra bütün bu teknolojik gelişmeler hayata geçmiş olacak. Görünen o ki Facebook sadece sosyal medya platformu olarak kalmak istemiyor.