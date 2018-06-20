Artırılmış Gerçeklik Sayesinde Futbol Maçları Masanızda Oynanacak

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası heyecanını yaşadığımız şu günlerde, birbirinden harika bu maçları 3 boyutlu olarak masanızın üzerinde izlemek ister miydiniz?

Dudururak vermeden gelişen teknoloji, hayatımızın her alanını olduğu gibi futbolu da radikal bir şekilde değiştiriyor. Küreselleşme ile birlikte endüstrileşen futboldaki bu teknolojik dönüşüm, zaman zaman sporun içindeki tutkuyu azaltsa da, futbolun daha şeffaf ve güvenilir bir hale gelmesini sağlıyor.

Teknoloji ve futbol arasındaki ilişkiye son örnek “Soccer On Your Tabletop” (Masaüstünüzde Futbol) sistemi oldu. Salt Lake City'deki Bilgisayar Görme ve Örüntü Tanıma konferansında sunulan bu çalışma, Facebook, Google ve Washington Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisine dayanan bu sistem, 2 boyutlu olarak çekilen maçları 3 boyutlu olarak yeniden tasarlıyor ve masanıza yansıtıyor. Görüntünün pek net olmadığını söyleyebiliriz, ancak televizyonda izlemekten çok daha eğlenceli görünüyor.

Seçtiğiniz bir maçın videosunu temel alan sistem, sahadaki 22 futbolcunun her hareketini dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Daha sonra oyuncuların görüntülerini FIFA ve PES gibi futbol oyunlarından çıkarılan 3 boyutlu modellerle eşleştiriyor ve masanın üzerine 3 boyutlu olarak yansıtıyor.

Videoda görebileceğiniz gibi, oyuncuların görüntüleri pek de net değil, ayrıca top da pek fazla görünmüyor. Ancak yine de artırılmış gerçeklik teknolojisine dönüştürülen görüntülerin sürekli hareket halinde 2 boyutlu bir veri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, her oyuncu için gerçekçi bir 3 boyutlu modelin çıkarılması oldukça ciddi bir başarı.

Televizyondan maç seyretmenin en büyük handikapı, herkesin tek bir yönden bakarak maçı izlemek zorunda olması. Halbuki sahayı bir bütün olarak görmek, maça farklı açılardan bakabilmek, olaylara çok daha yakından tanık olabilmek harika olurdu.

Tabii bu teknolojinin gündelik hayatta kullanımı şu an için oldukça zor. Ancak gelecekte bir gün neden olmasın?