Artırılmış Gerçeklik T-shirtleri Geliyor

İsveç merkezli Carlings firması tasarladığı artırılmış gerçeklik t-shirtlerini tanıttı.

Kendine ait bir mobil uygulaması bulunan artırılmış gerçeklik t-shirtleri, bu sayede tüketicilere daha fazla tasarım seçeneği sunabiliyor. Düz beyaz bir t-shirt görüntüsünde olan ürün, cep telefonu uygulaması sayesinde, tüketicilerin istediği tasarımı yansıtabiliyor. Carlings firması ürünün satış fiyatının 11 Euro olacağını açıkladı.

Carlings, Küresel İklim Krizine Dikkat Çekiyor

İsveç merkezli Carlings firması yetkilileri, artırılmış gerçeklik t-shirtlerinin tanıtımında, ürünü tasarlamaktaki asıl amaçlarının küresel iklim krizine dikkat çekmek olduğunu bu nedenle cep telefonu uygulamasında yer alan tasarımların çevreci sloganlardan oluştuğunu belirtti. Carlings CEO’su Ronny Mikalsen ise konuşmasında, t-shirtlerden elde edilen gelirin su ve hijyen üzerine çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu Wateraid’e bağışlanacağını ifade etti.

“The Last Statement” ismiyle piyasaya sürülecek olan ürünün cep telefonu uygulaması pek çok sosyal medya platformuyla uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Vitrue adlı bir ajans tarafından tasarımları yapılan artırılmış gerçeklik t-shirtleri için şu ana kadar 20 adet tasarım yapıldığı belirtildi.

İnternet üzerinden de satışı yapılacak olan ürün, geri dönüştürülebilen ambalajlar ile tüketicilere ulaştırılacak.