As Bayrakları! Trump'ın Hesabını Silen Twitter Çalışanı Türk Çıktı!

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak görev yapan Donald Trump'ın Twitter hesabı ilginç bir şekilde silinmişti.

Olayın şoku yaşanırken bu durumun bir Twitter politikası ihlali mi olduğu, yoksa bir kaza sonucu mu oluştuğu sorgulanmaya başlamıştı. Sonrasında ise Twitter resmi bir açıklama yaparak soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı. Bu olay, Twitter'da son iş gününü yaşayan bir çalışanın tek başına gerçekleştirdiği bir eylemdi. Bu çalışan Donald Trump'ın Twitter hesabını silmiş, sonrasında işi bırakarak kayıplara karışmıştı. Amerika ise bu eski Twitter çalışanını bir isimsiz kahraman ilan etmişti.

Twitter, bu çalışanının kimliğini açıklamayacağını belirtmişti; fakat isimsiz kahramanımız kendi iradesiyle kimliğini açıkladı. TechCrunch'a konuşan isimsiz kahramanımız bir Alman vatandaşı olan Türk asıllı Bahtiyar Duysak'tı.

Bahtiyar Duysak, TechCrunch'a verdiği demeçte olayın aslında bir kaza olduğunu söylüyor. Duysak, son iş gününde gelen bir uyarıyı denetlerken bu uyarının Trump'ın hesabı için verildiğini fark etmiş. Bundan sonrasında ise zaten son iş günü olduğu için, biraz da dalga geçmek amacıyla Trump'ın hesabını kapatma işlemini başlatmış ve sonrasında bilgisayarını kapatarak binayı terk etmiş. Bahtiyar Duysak, işlemin tamamlanacağını tahmin etmiyormuş; fakat beklemediği başına gelmiş ve hesap kapatılmış. İşlem tamamlandıktan sonra Twitter'da Trump'ın hesabını ziyaret eden kullanıcılar böyle bir hesabın olmadığı uyarısıyla karşılaşmaya başlamış.

Bahtiyar Duysak, Amerika'da çılgın vakit geçirdiğini ve zaman zaman yorulduğunu da dile getiryor. Bahtiyar Duysak'a göre herkes hata yapabilirmiş ve kendisi de bir hata yapmış. Duysak, kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmadığını ya da Trump'ın hesabını hacklemediğini, sadece kendisine verilen yetkileri kullanarak işlem yaptığını açıklamakta.

Twitter, bu açıklamaları doğrulamayı reddetti; fakat benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağını iddia etti.