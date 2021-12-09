ASELSAN 12 Milyon Dolara Yurt Dışı Satış Sözleşmesi İmzaladı

ASELSAN 12 milyon dolara yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu. İsmi verilmeyen uluslararası bir müşteri ile anlaştıklarını dile getiren ASELSAN, şirketin satılacağı iddialarını yalanlamıştı.

Son bir haftadır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN), yaptığı yeni bir "satış" anlaşmasıyla merak uyandırdı.

ASELSAN'ın 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

AA'da yer alan haberde, şirketin 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yeni bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığı ve bu sözleşmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığı ifade edildi.

ASELSAN ile adı gizli tutulan bu yabancı müşterinin nasıl bir anlaşma yaptığı henüz detaylandırılmamış olsa da, bazı kullanıcılar bu durumu şirketin satışı olarak yorumladı.

KAP'a verilen bilgilendirme dahilinde uluslararası bir müşterinin sözleşmeyi 2022 yılında yürürlüğe sokacağı dile getirildi.

Yurt dışı satış sözlemesine ilişkin ASELSAN'dan detaylı bir açıklama gelmediğini altını çizmek gerekiyor.

ASELSAN yabancı müşteriye mi satıldı?

Geçtiğimiz gün ASELSAN, yabancı şirketlere satılıyor iddialarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bunun bir dezenformasyonun parçası olduğuna inandığını dile getirmişti.

Şirketten gelen yazılı açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır." denilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası." şeklinde konuşmuştu.

Türk halkının gurur kaynağı olduğu ifade edilen ASELSAN'ın ayrıca tamamen yerli ve milli üretim politikasına sadık kalacağını altı çizilmişti.

"Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." şeklinde bir açıklamada bulunan ASELSAN, net bir şekilde yabancı yatırımcılara satılma iddiasına karşı çıkılmıştı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Elektronik Harp Sistemleri üzerine yapılan anlaşmanın büyüklüğünün 700 milyon lira ve 85 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.