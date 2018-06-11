ASELSAN 3 Boyutlu Milli Vücut Tarayıcısı Geliştiriyor

Ülkemizin en önemli kurumlarından bir tanesi olan ASELSAN, mühendisleri ve tecrübeli teknisyenleri ile birlikte başarılı projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu projeler ile ülkemizi dünyada gururla temsil etmemizi sağlayan ASELSAN, şimdi de 3 boyutlu vücut tarayıcısı geliştiriyor.

İnsanların yoğun olarak bulunduğu havalimanı, otogarlar ve stadyumlar gibi alanlarda güvenliği sağlamak oldukça önemli ve zordur. Günlük binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı bu yerlerde herkesin üst aramasını yapmak pek mümkün değil. Kurumlar bu yüzden radar teknolojilerinden faydalanıyorlar. Halka açık alanlarda kullanılan radar teknolojileri günümüzde artık yetersiz hale gelmeye başladı. ASELSAN bu alandaki sorunu görmezden gelmedi ve ilginç bir projenin altyapısını hazırladı. 2015 yılında temeli atılan projenin amacı 3 boyutlu vücut tarayıcısı geliştirmek ve güvenliği en üst seviyede tutmak.

ASELSAN, 2015 yılında başladığı çalışmalarının sonucunda 3 boyutlu vücut tarayıcısına ait bir prototip geliştirmeyi başardı. Prototip üzerinde yapılan güvenlik testleri başarıyla tamamlandı. ASELSAN'In geliştirmiş olduğu bu tarayıcı sayesinde hem yolcu hem de bavulu güvenli bir şekilde incelenebiliyor.

Tarayıcı sayesinde yolcuya ait olan herhangi tehlikeli bir nesneye anında müdahale edilebiliyor. 3 boyutlu vücut tarayıcısı yüksek çözünülürlüğe sahip bir şekilde yolcuyu tarıyor ve üzerinde sakladığı plastik veya metal olmayan tüm nesneleri ayırt edebiliyor. Bu sayede gözden kaçan tehlikeli nesneler ve suçlular olmayacak. Bunun sonucunda daha güvenli toplu alanlar oluşturulmaya çalışılacak.