ASELSAN, 700 Milyon Liralık Elektronik Harp Sözleşmesi İmzaladı

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Elektronik Harp Sistemleri üzerine yapılan anlaşmanın büyüklüğünün 700 milyon lira ve 85 milyon dolar değerinde olduğu duyuruldu.

1975 yılında Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulan ASELSAN, bugüne kadar geliştirdiği teknolojiler ile önemli hizmetler yapmıştı. Son yıllarda özellikle elektronik altyapılar konusunda ilerlemeler kaydeden şirket, geliştirdiği sistemler ile TSK'nın ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılar olmuştu.

Şirket özellikle elektronik yönetim sistemleri konusunda kendisini geliştirmeyi başarmıştı. Çeşitli izleme sistemleri, radarlar, yönetim merkezleri gibi yüksek teknoloji ürünler üreten şirket, yeni bir anlaşmanın altına imza attı.

ASELSAN Elektronik Harp Sistemleri Anlaşması Yaptı

Ürettiği sistemleri yerel kullanıcılara sattığı gibi uluslararası arenada da elini güçlendiren şirket, son günlerde yaptığı en büyük anlaşmalardan bir tanesini tamamladı. Halihazırda borsada işlem gören ASELSAN, Savuna Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı yeni anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre SSB ile ASELSAN arasında elektronik harp sistemleri üzerinden yeni bir anlaşma imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi. ​​​​​​​Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Anlaşmanın detayları paylaşılmazken, yapılacak üretimin detayları da KAP bildiriminde yer almadı. Fakat uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre anlaşmanın önemli kısmı KORAL üzerine yoğunlaşıyor. Düşman radarlarını karıştırma üzerine kurulu olan ve rüştünü Suriye, Libya ve Karabağ'da kanıtlayan KORAL sistemi, TSK'ya önemli avantajlar kazandırıyordu. Ayrıca anlaşmanın KORAL ile birlikte onlarca farklı altyapı sistemi üzerine odaklanıyor olmasının da muhtemel olduğu dile getirildi.