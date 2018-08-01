ASELSAN'dan Elektromanyetik Hız Rekoru

Türkiye’nin savunma sanayi girişimlerinin bayrak taşıyan kurumlarından bir tanesi olan ASELSAN, dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemleri konusunda yaptığı çalışmalarla hız rekoru kırmayı başardı.

2014’ten bu yana araştırma geliştirme faaliyetleri süren Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, 2017’de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) ilk kez gösterilmişti. Geçtiğimiz yıl basına tanıtılan ve saniyede 2 bin ila 2 bin 500 metre hızıyla sesten 6 kat hızlı atış yapan Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, yeni atış testlerine girdi. Konya’nın Karapınar ilçesinde düzenlenen atışlı testlerde, Tufan’ın mühimmatı sesten 9 kat daha hızlı şekilde hedefe ulaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı testlerde, saniyede 3 bin metre namlu çıkış̧ hızı sağlanarak rekor kırıldı. Elde edilen değerin, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızından yaklaşık 3 kat daha ileride olduğu da söylenenler arasına girdi.

Geleceğin Hava Savunma Silahı

“Raingun” olarak adlandırılan elektromanyetik silahların, geleceğin hava savunma sistemlerinin vazgeçilmezleri arasında olduğu dile getiren yetkililer, bu tür silahların çok uzun mesafelerde etkili olmaları sebebiyle tercih edileceklerini ifade ettiler.

Türkiye’de geliştirilecek olan mühimmatlarla birlikte uzun menzilli kara topçu silahı ve hava savunma sistemleri içerisinde kullanılabileceği söylenen raingun silahlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olmasının sağlanacağı kaydedildi.

Yeni tür silahların geliştirilmesiyle meşgul olması adına ASELSAN bünyesinde Geliştirme Laboratuvarı kurulduğunu aktaran yetkililer, askeri teknolojilerin yanı sıra elektromanyetik silahlarla birlikte Türkiye’nin birçok farklı teknoloji kazanacağını vurguladılar.