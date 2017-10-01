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  4. ASELSAN'dan Sesten 6 Kat Daha Hızlı Mühimmat Fırlatma Teknolojisi!

ASELSAN'dan Sesten 6 Kat Daha Hızlı Mühimmat Fırlatma Teknolojisi!

ASELSAN TUFAN
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Savunma sanayisi sektöründe dünya liderliğine oynayan ASELSAN, ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN isimli mühimmat teknolojisi geliştirmeye başladı. Henüz Ar-Ge aşamasında olan bu teknoloji, elektromanyetik dalganın itme gücüyle top mermilerini sesten 6 kat daha hızlı hedeflere fırlatıyor.

Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan TUFAN ile hava aracı veya balistik füze gibi hedeflerin vurulabilmesi amaçlanıyor. Bu teknoloji günümüzle kıyaslandığında, mevcut atış sistemleriyle top mermileri ses hızının ancak 2.5 katı hızla hedefe ulaşabiliyor. TUFAN'ın ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin gücüne güç katması bekleniyor.

Bunların haricinde ASELSAN öz kaynaklarının yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteği alınarak geliştirilen TUFAN, kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor. Konvansiyonel fırlatma sistemlerine göre daha avantajlı olmasının ve menzilin daha da yükselmesinin yanında sürtünmenin sınırlı olması sebebiyle silah sisteminin de ömrünü uzatıyor.

TRT tarafından paylaşılan haberde, ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Elektromanyetik Top Sistemi laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testlerinin 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor. ASELSAN, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek. 

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ETİKETLER: aselsan silah teknolojisi

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