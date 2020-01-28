ASELSAN Görünmez Denizaltı Projesi Kapsamında İlk Testler Yapıldı

Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ASELSAN, Tip-214 Reis sınıfı denizaltılar için önemli bir geliştirmenin altına imzasını attı. Görünmez denizaltı üretme gayesiyle yola koyulan ASELSAN, Reis tipi denizaltıların periskoplarına kaplanacak yeni geliştirmesi için ilk testleri yaptı.

Türkiye'nin askeri teknoloji lokomotifi ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Kurum son olarak görünmez denizaltı projesi kapsamında ihtiyaçları karşılamak adına harekete geçti. Kompozit radar soğurucu yapı ürünler başlığı altında geliştirmeler yapan ASELSAN, ilk olarak denizaltıları donatma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, Ar-Ge çalışmaları sonucunda muhtelif tipte radar soğurucu malzeme ve radar soğurucu yapıları; kara, deniz, denizaltı, süpersonik hava platformlarının çevresel isterlerini sağlayacak şekilde geliştirip ürüne dönüştürüleceği dile getirildi.

Görünmez denizaltı projesinde imzalar atıldı

Bir süredir geliştirilmesi üzerine çalışılan malzemenin ilk denemeleri başarılı ile gerçekleştirilirken, bugün imzalar atıldı. Ürünler periskoplara kaplanmadan önce Alman tersanesi tkMS, Alman periskop üreticisi Hensoldt Optronics ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan kabul heyetiyle fabrika kabul testleri yapıldı. Testlerde, ASELSAN’ın düşük görünürlük teknoloji ürünü kompozit radar soğurucu yapının performansı onaylandı.

Görünmez denizaltı projesinin sadece periskopları kaplamasının altında ise bu tür deniz araçlarının zayıf noktalarının periskopları olması yatıyordu. Denizaltıların gözleri olarak bilinen periskoplar, deniz yüzeyine çıktıklarından, daha güçsüz radarlar tarafından kolayca keşfedilebiliyorlardı.

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni malzeme ile kapsalanan periskoplar ise radarlardan daha fazla korunma sağlamasıyla görünürlüğü düşürecek. Böylece Reis sınıfı denizaltıları kullanan personel, daha rahat şekilde periskolarını kullanabilecekler.