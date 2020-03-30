ASELSAN Güvenlik Konusunda Yeni Bir Adım Atıyor

Güvenlik sistemleri ile ilgili olarak ASELSAN’ın yürüttüğü çalışmalar son hız devam ediyor. Son olarak ASELSAN’ın geliştirdiği silah ve kaçak eşyalardan yayılan doğal THz ışımalarını tespit eden THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi’nin, ticari kullanım için sunulması hedefleniyor.

ASELSAN, güvenlik ve kaçakçılık riski bulunan yerlerde kullanıma sunmayı planladığı milli güvenlik çözümü olan Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi ile ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile TÜBİTAK MAM, THz tümleşik alıcı dizisini geliştirirken ASELSAN ise bu sistemin donanım ve yazılım birimleri ile sistem entegrasyonundan sorumlu olacak ve ürünün ticarileştirme hakları ASELSAN’ın olacak.

Doğal THz ışımalarını kullanarak pasif olarak çalıştığı için hamile ve çocuk yolcu kontrollerinde bile güvenle kullanılabilecek olan THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, patlayıcı düzenek, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, et ve alkol gibi insan vücudunda gizlenebilen kaçak eşyaları tespit edebiliyor.

Hava alanları, metro istasyonları, otobüs terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alışveriş merkezleri ve devlet kurumları gibi yerlerde kullanılması planlanan sistemin benzerleri dünyada az sayıda ülke tarafından kullanılıyor. Ayrıca ASELSAN’ın THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi’nin diğer ülkelerde kullanılan muadillerinden daha kaliteli görüntü sunması hedefleniyor.

ASELSAN'ın THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi sayesinde iç ortamda 6 metreden 3 santimetre çözünürlükte metal ve metal olmayan nesneler, dış ortamda ise 10 metreden yine aynı netlikte sadece metal olan nesneler belirlenebiliyor. Güvenlik anlamında büyük fayda sağlayacak olan bu sistem ile güvenlik konusunda yeni bir seviyeye erişilmiş olunacak.