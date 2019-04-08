ASELSAN'ın Kızılötesi Dedektörü Sona Geldi

Türkiye’nin savunma sanayi teknolojilerinde başat kurumu ASELSAN, bir başka geliştirmeyi daha bitirmeye yaklaştırdı. Son yıllarda yapılan ar-ge çalışmalarının ardından orta dalgaboyu kızılötesi bandında çalışan kızılötesi dedektörler üretilebilir hale geldi.

Milli imkanlarla geliştirilen dedektörlerin kısa süre içerisinde ASELSAN tarafından üretilebilir hale geleceği söylenenler arasında yerini aldı. Yeni kızılötesi dedektörlerin kullanılmaya başlanmasıyla savunma sanayii açısından kritik öneme sahip bir teknoloji ülkeye kazandırılmış olacağı belirtildi.

Keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın (MMU) elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilen orta dalgaboyu kızılötesi bandının yanı sıra uzun dalgaboyu kızılötesi bandı da özellikle atış kontrol sistemleri, hedefleme ve keşif/gözetleme uygulamalarına yönelik kara ve hava platformlarında kullanılıyor.

Seri üretim aşamasına getirilmeye çalışılan Altay Tankı üzerinde kullanılması için geliştirilen kızılötesi dedektörlerin, Altay Tankı Atış Kontrol Sistemi ve MMU’nun elektronik sistemlerinde kullanılması planlanıyor. Böylece yerli tankın ve uçağın kızılötesi dedektörleri tamamen milli şekilde halledilmiş olacağı dile getiriliyor.