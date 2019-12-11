ASELSAN'ın Top Sistemi Tufan, Enerji Rekoru Kırdı

Aselsan tarafından yeni geliştirilen ve alanında öncü olan Tufan, Elektromanyetik Top Sistemi pazarında bir ilki gerçekleştirdi. Aselsan tarafından yapılan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme açılışında Tufan'ın çıkış enerjisi rekoru kırdığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve askeri alanda önemli bir gelişme yaşatan Tufan ile birlikte elektromanyetik fırlatma sistemi güç kazanacak. Dünyada sayılı ülkelerin ele aldığı bu proje dahilinde çok güçlü askeri top sistemleri geliştirilebiliyor.

Aselsan'ın yürüttüğü çalışmalardan ve yeni Tufan'dan bahseden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, laboratuvar bünyesinde Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun yakalama tankı, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri gibi araçların yer aldığını dile getirdi. Demir'in açıklaması şu şekilde:

"Açılış kapsamında yapılan atışlı testlerde, TUFAN ile yapılan atışlarda 1 megajoule üzerindeki namlu çıkış enerjisiyle Türkiye'de bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı."

Normal bir silahın namlu hızına göre çok daha üstün olan yeni elektromanyetik fırlatma sisteminin, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanına dönüşmesi bekleniyor. Ayrıca Tufan projesine ilişkin çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve Yeteknoloji tarafından yürütülüyor.