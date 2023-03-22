ASELSAN İnsansız Su Aracı Geliştirmeye Başladı

Son yıllarda çeşitli alanlarda yaptığı ARGE yatırımlarıyla dikkat çeken ASELSAN, kataloguna bir yeni askeri ürün daha eklemeye hazırlanıyor. Özellikle Ege Denizi ve Akdeniz'de askeri amaçlarla kullanılması planlanan insansız su altı aracı, uzaktan kontrol edilebildiği gibi otonom da hareket edebilecek.

Uzaktan kontrol edilebilen robotik sistemlere yönelen ASELSAN, su altı akustik ve sonar sistemleri, torpido ve torpido karşı tedbir sistemleri üzerinde elde ettiği deneyimi yeni avcı robota aktaracak.

İşte ASELSAN'ın İnsansız Su Altı Aracı

Dünyada birçok ülke tarafından kullanılan insansız su altı aracı sistemleri, kıyı şeridi güvenliği ve kıta sahanlığı güvenliğini hiçbir personelin hayatını riske atmadan sağlayabilmesi sayesinde büyük önem taşıyor. Ayrıca su altı arama-kurtarma çalışmalarında da özellikle yüksek basıncın olduğu noktalara erişmek amacıyla insansız su altı araçlarından sıklıkla faydalanılıyor.

Hem saldırı hem de savunma amaçlı olarak geliştirilmesi planlanan ASELSAN su altı aracı, aynı zamanda gözetleme amaçlı da kullanılabilecek. Aracın başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere diğer dost ve müttefik ülkelerin savunma protokollerinde yerini alması bekleniyor.