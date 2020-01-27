ASELSAN, Kaplan Bomba İmha Robotu ile Jandarma'ya Destek Verdi

Geçtiğimiz aralık ayında Şırnak’ın İdil ilçesinde düzenlenen terörist saldırıda tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası, can kayıpları ve yaralanmalara yol açmıştı. Bu olay üzerine ASELSAN, patlayıcıların tespiti için Jandarma Genel Komutanlığı'na destek vererek dört adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti.

El yapımı patlayıcılara uzaktan müdahale edilmesini sağlayan Kaplan Bomba İmha Robotu, patlayıcıların güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. ASELSAN’ın jandarmaya hediye ettiği araçlar için sistemi kullanacak jandarma personellerinin eğitimi de tamamlandı.

Kaplan’ın özelliklerine bakacak olursak aracın kullanıcısı, şüpheli cisimleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve gerekirse görüntüleri kayıt altına alabilecek. Kullanıcının güvenli bir mesafede bulunmasına da imkan veren Kaplan, kullanıcıya 500 metre öteden aracı kontrol edebilme imkanı sunuyor. Kaplan’da ayrıca patlayıcıların incelenmesi ve imha edilmesi için 6 eksenli bir robot kol bulunuyor. Sağlam yapısıyla en zor koşullarda bile rahatça hareket edebilen araç, kullanıcısına büyük bir kullanım rahatlığı sunuyor.

ASELSAN tarafından üretilen ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına hediye edilen Kaplan Bomba İmha Robotu ile el yapımı bombaları uzaktan imha etmek; aracın sağlamlığı, çevikliği ve kullanım kolaylığı sayesinde mümkün olacak.