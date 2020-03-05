ASELSAN Lisesi Diğer Okullar için Rol Model Olacak

Geçtiğimiz eylül ayında eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili olarak açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, lisenin diğer okullar için rol model olacağını söyledi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 120 öğrenciyle eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Özer, burada gerçekleştirdiği konuşmada ülkemizin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştirmek için lisenin çok önemli olduğunu vurguladı. MEB ve ASELSAN iş birliği ile kurulan lise, geçen yıldan beri Lise Geçiş Sınavı (LGS) ile yüzde 1’lik dilimden öğrenci alımı yapıyor.

İlk yıllarında İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ve okulun öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştiren Özer, öğrenci ve öğretmenlerin hem eğitim ortamından hem de eğitimden memnun olduğunu ifade etti. Ayrıca farklı illerden öğrencilerin de bulunduğu okul sayesinde savunma sanayisinde teknik eleman ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Özer, lisenin diğer okullar için de rol model olacağını söyledi.

Başarılı bir şekilde eğitim hayatına başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarısını sürdürebilmesinin de önemli olduğunu söyleyen Özer, MEB’in okuldaki kalitenin artması için desteklerini sürdüreceğini de sözlerine ilave etti.