ASELSAN'ın Mikro İnsansız Hava Aracı İlk Defa Uçtu

ASELSAN insansız hava aracı Saka özellikleri ne? Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından üretilen yerli mikro insansız hava aracı Saka ilk defa görüntülendi. İlk uçuşundan başarıyla ayrılan Saka'nın hem kara hem de deniz keşif görevlerinde kullanılabileceği ifade edildi.

ASELSAN tarafından yerli imkanlar kullanılarak oluşturulan mikro insansız hava aracı Saka, keşif ve gözetleme amaçlı tasarlandı. Geçtiğimiz gün Saka'nın ilk defa havalandığını dile getiren ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, bu mikro aracın kara ve deniz sistemlerine büyük yardım sağlayacağını aktardı.

Kotil, "Projenin faz-1 çalışmaları kapsamında kendi otopilotumuzu, hava aracı itki sistemini, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkanı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu tasarladık ve kendi yazılımlarımızı entegre ettiğimiz hava aracı ile uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

ASELSAN insansız hava aracı Saka özellikleri

Mikro insansız hava aracı Saka'nın yaklaşık 500 gram ağırlığa sahip olduğunu ifade edne ASELSAN yöneticisi, 3 eksen gimballi bir kamera kurulumuna yer verdiğini aktardı. ASELSAN, veri linki sistemini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve hava aracı kabiliyetlerini kuvvetlendirmeyi planlıyor.

Hem açık hem de kapalı mekanlarda kullanılabilir olmasıyla ön plana çıkan Saka, hedef tespit ve takibi gibi askeri anlamda önemli yeteneklere sahip. Kotil'in aktardıklarına göre, manuel müdahaleye gerek duymadan hava aracının otomatik kalkış yapabileceği mekanizmayla ilgili tasarım faaliyetleri sürdürülmekte.

"Faz-2 faaliyetleri kapsamında alt sistemleri millileştirme çalışmaları devam etmekte olup, otopilot, uçuş kontrolcüsüyle birlikte görüntü işleme birimi ve veri linki sistemini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve hava aracı kabiliyetlerini daha hafif ve küçük platformlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. ASELSAN olarak ihtiyaca göre özelleştirilebilen uçuş kontrolcüsü ve yer kontrol istasyonu yazılım altyapısı, elektronik harp tehditlerine karşı dirençli ve sürü İHA altyapısına sahip veri linki sistemiyle piyasadaki yabancı menşeli ürünlere üstünlük sağlamayı planlıyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizde ilk defa yerli ve milli, özgün, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım ve yazılımları, veri linki sistemi barındıran ve çeşitli otonomi kabiliyetleri olan 500 gramdan hafif Saka İnsansız Hava Aracı'nı hayata geçiriyor olacağız."

Özellikle karanlık mağaralarda gözlem yapabilmesi tasarlanan mikro insansız hava aracı, mevcut İHA sistemlerinin yerdeki gözü olacak. Peki ya siz ASELSAN'ın geliştirdiği mikro insansız hava aracı Saka hakkında ne düşünüyorsunuz?