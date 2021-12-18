ASELSAN Qatar Tescil Edildi! ASELSAN'dan Resmi Açıklama Geldi

ASELSAN Qatar da dahil olmak üzere ASELSAN'ın birtakım marka tescili onaylandı. Katar'da ASELSAN QSTP-B adlı bir şube kurulduğu, ancak ASELSAN'ın satılmadığı dile getirildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Katarlı olduğu öne sürülerek paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Katar iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Görgün, Katar'da ASELSAN QSTP-B adlı bir şube kurulduğunun doğru olduğunu ancak ASELSAN'ın hala bir Türk şirketi olduğunun altını çizdi.

Görgün açıklamasında Türk milletinin göz bebeği ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını vurguladı.

ASELSAN Genel Müdürü, "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır." dedi.

3-Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir. — Prof.Dr.Haluk Gorgun (@halukgorgun) December 18, 2021

ASELSAN Qatar nedir? ASELSAN satıldı mı?

Şirketten de konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, globalleşen bir kuruluş olarak şirketin, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarının tescil başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi.

ASELSAN'ın uluslararası faaliyetleri kapsamında bir dizi adım atıldığı vurgulanan açıklamada, "Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." denildi.

2021 yılında faaliyete geçirilen ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezleri ise herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup, yüzde 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

Açıklamada, ASELSAN'ın yurt içi ve dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamaların şeffaf bir şekilde ASELSAN AŞ web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu'nda kamuya duyurulduğu ifade edildi.

ASELSAN ayrıca şirketin Katarlı olduğu iddialarına lişkin hukuki süreç başlattığını da hatırlattı. Peki ya siz ASELSAN Qatar ve diğer iştirakler hakkında ne düşünüyorsunuz?